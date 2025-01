Diferencia salarial Pasapalabra: el motivo por el que Manu gana más que Rosa en el programa

Manu está haciendo valer su veteranía en Pasapalabra. El madrileño acumula más de 170 programas a sus espaldas, y poco a poco está llegando a su segundo centenario en Pasapalabra, una cifra a la que muy pocos han llegado.

El concursante podría romper varios récords en este año 2025 que ostentan los más grandes de Pasapalabra, y desde luego su comienzo de año está siendo arrollador. Y es que el madrileño apenas se le ha visto por la Silla Azul.

El 2024 finalizaba con un programa especial de Nochevieja, todos vestidos de gala y con una victoria de Rosa sobre Manu, lo que hacía que el madrileño comenzase el año en la Silla Azul. Desde entonces, Manu está en racha: en 16 programas de 2025, solo ha sufrido dos derrotas frente a la coruñesa. ¡Unos números de escándalo!

La primera derrota de Manu en 2025 llegó el 8 de enero, cuando no pudo igualar los 22 aciertos de Rosa que, además nos dejó un fallo de esos tan curiosos que hasta Roberto Leal tuvo que explicar por qué la respuesta de la coruñesa no podía darse por correcta. Manu sufrió su segunda derrota del año el 14 de enero con una situación similar: Rosa se plantaba con 22 aciertos, y el madrileño debía superar la presión para buscar, como mínimo, un empate que no consiguió.

Esto supone que la racha naranja de Manu enlace hasta ocho Roscos seguidos sin perder frente a Rosa. No todo son victorias del madrileño, pues los empates también están a la orden del día en Pasapalabra. No obstante, las victorias de Manu han propiciado que el dinero que acumula programa tras programa sea mucho mayor que el de Rosa. Recordemos que por ganar en la prueba final, el concursante recibe 1.200 euros que acumula en su bote personal. Si hay empate, cada jugador recibe 600 euros.

Lo que está claro es que Manu está haciendo valer su condición de veterano. La lista de rivales del madrileño ha ido creciendo desde su llegada a Pasapalabra, y con Rosa parece que tenemos una pareja de concursantes que dará mucho de qué hablar.

Fallos que son peligrosos

Esta semana hemos vivido algo a lo que estos dos grandes concursantes no nos tienen acostumbrados, una faceta más temeraria y atrevida cuyo objetivo era evitar unas derrotas y que han generado hasta 14 fallos entre ambos, unas cifras que se nos hace difícil asociarlas a ellos. En el caso de Manu, siempre un martillo pilón en El Rosco, sorprende el programa del martes en el que acumuló hasta tres letras en rojo. Rosa se plantó con 22 aciertos, lo que obligaba al madrileño a arriesgar para lograr, como mínimo, un empate que nunca llegó.

De las cuatro letras que le quedaban, Manu tiñó de rojo tres de ellas, perdiendo en aquel Rosco. Y en el resto de la semana, el concursante ha registrado tres fallos en otros tres Roscos más, elevando a seis errores en una semana a la que no nos tiene acostumbrados.

Por su parte, Rosa comenzó la semana de una manera un poco accidentada. ¡Hasta cuatro fallos en su primer Rosco! Finalizó la primera vuelta con dos errores, y sin nada que perder, acumuló dos letras más en rojo. Tampoco se salvó el miércoles en un Rosco que también empezó con un tempranero fallo en la ‘D’, y que el tesón de Manu obligó a Rosa a arriesgar.