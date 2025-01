La hija de Terelu Campos rompe su silencio sobre la supuesta agresión de su pareja: "Sé que hay personas de mi bloque que han tenido que han llamado a la policía"

Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio, vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de haber protagonizado algún que otro incidente con la prensa en el pasado, el hijo de Mar Flores habría vuelto a las andadas después de enfrentarse el pasado jueves a un paparazzi.

Tras salir a la luz lo ocurrido, 'Fiesta' ha entrevistado en directo, y en exclusiva, al paparazzi que denuncia la presunta agresión de Carlo Costanzia. El paparazzi explica que todo empezó cuando siguieron a Mar Flores hasta casa de Carlo y Alejandra, donde comenzaron los problemas. En ese momento noto y veo que empiezan a llovernos huevos, a mi me pone la chaqueta, el jersey y el equipo de trabajo pringado. Me quedo sorprendido, me asomo y veo que por la ventana en la que habíamos visto a Carlo, hay una cortina moviéndose'', revela el paparazzi. Explica que decidieron sacar fotos para recolectar pruebas de lo que estaba sucediendo en ese momento: ''Lo que más nos preocupa es que a nosotros nos han agredido'', revela, a la vez que enseña las fotografías del coche lleno de huevos y yogures.

Jota Caral / Manuel Riu / E.P.

Alejandra Rubio defiende a su pareja

Ante la polémica, el propio Carlo se ha pronunciado y se mostraba tajante: "Creo que acusar a una persona de una supuesta agresión es algo bastante grave, sobre todo en mi situación, más sin haber denuncias, más sin haber pruebas. Entonces os pediría que, por favor, aclararais bien las cosas. Entiendo que hay que dar contenido a los programas y todo lo que queráis, entiendo que no hemos tenido la mejor relación desde nuestro principio, pero bueno... lo veo un poco kafkiano y un poco fuera del mundo".

Por ello, anunciaba que se verá obligado a tomar medidas: “Una agresión es una cosa bastante grave y más en mi situación".

Por su parte Alejandra Rubio también ha sido muy clara. "Es un paparazzi que no da la cara y que sale con la voz distorsionada", se quejaba Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' y dejaba caer: "Si ha tenido este problema no entiendo por qué no acude a la policía".

Dejaba claro que su chico "no ha tirado ningún huevo" y elaboraba una teoría de lo que puede haber pasado: "Es verdad que mis vecinos están hartos porque los coches de prensa están todos los días y no solo están todos ahí respetando. A veces se bajan del coche en mitad de la carretera, impiden el paso, no dejan que los coches entren en la urbanización... Sé que hay personas de mi bloque que han tenido que llamar a la policía porque había muchos coches en la rotonda... ¿Que alguien haya podido tirar un huevo porque está hasta aquí? Sí".

Eso sí, insistía una vez más en que desde su casa no han salido: "Afirmar esto cuando no tienes pruebas y más en su situación me parece una barbaridad". En cuanto a las fotos en la que se ve a Mar Flores entrando en su casa, Alejandra explicaba que muchas veces va porque se queda con su hijo cuando ellos no están y esta afirmación despertaba las dudas de todos: "¿Qué tal sus visitas?" La colaboradora sonreía y la justificaba: "Muy bien, pero que ella no quiera que le saquen y que salga por el garaje me parece normal porque nosotros también lo hacemos".

Pero ¿Ha coincidido ya con Terelu Campos? Alejandra negaba pero apuntaba que hay "buena relación".