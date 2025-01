Isa Pantoja estalla tras el ingreso en la UCI y responde tajante: “Ya lo sé, señora, pero la medicina ha avanzado"

Aunque la pequeña Alma todavía permanece ingresada en el Hospital Materno de Gran Canaria, su evolución el la última semana está siendo muy positiva y eso hace que sus padres, Anabel Pantoja y David Rodríguez, se encuentren más animados.

El mismo día que la bebé cumple dos meses, Anabel Pantoja ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su hija con una escueta pero tierna dedicatoria que acompaña con una fotografía de su tripa durante el embarazo y a tan solo 48 horas de convertirse en madre por primera vez. "Dos meses y todos los que nos quedan por venir", ha escrito Anabel Pantoja que ni ella ni el padre de la pequeña Alma se han separado ni un solo minuto de su hija.

Manuel Riu

Por su parte, la prima de Anabel, Isa Pantoja, sigue adelante con su embarazo. Y en una de sus últimas publicaciones ha querido responder a todos aquellos que la critican . A través de su perfil de Instagram, Isa ha añadido un vídeo que, aunque “dudaba en si hacerlo o no”, ha creído oportuno compartir con sus seguidores. En las imágenes, capturadas desde su casa, ha asegurado que lo que posteriormente iba a desarrollar son “cosas típicas que dicen a las mujeres embarazadas” y ha señalado como la primera el comentario de ‘estás embarazada pero no enferma’, con el que aclara no estar de acuerdo según lo vivido en su propio caso.

“Bueno, tú no lo sabes porque yo por ejemplo tuve un sangrado leve las primeras semanas y me mandaron reposo en plan sofá, cama… Entonces no estoy en el sofá porque me da la gana, o sea no puedo hacer deporte, no puedo hacer una vida normal y seguramente hay muchas mujeres que lo pasan mal, yo no lo he pasado mal gracias a Dios en el sentido de tener vómitos y dolores pero sé que hay algunas que el embarazo, por lo menos los primeros meses, están vomitando todo lo que comen”, ha explicado revelando los síntomas que experimentó en la fase temprana de su embarazo, informan desde Outdoor.

Tras ello, Pantoja también ha señalado a los que, cuando les expresa que no puede comer “pescado crudo o carne poco hecha” por recomendaciones del ginecólogo, dicen que “son tonterías porque antes se comía de todo y los niños han salido súper sanos”: “Ya lo sé, señora, pero la medicina ha avanzado un montón y me han dicho que hay ciertos alimentos que tengo que evitar”, ha narrado.

Para concluir, la hija de Isabel Pantoja ha sentenciado las palabras que algunas personas le han dirigido y que le han llegado a provocar malestar: “Otra cosa que ha sido de las más repetidas, sobre todo con la gente cercana y que llega un momento que molesta un poco, y es la de ‘aprovecha ahora que cuando nazca el bebé no vas a poder dormir o descansar tanto’. Pues me cortas el rollo, la verdad. A la gente se le olvida que mi hijo tiene diez años, ya soy mamá y sé lo que es pasar por eso”, ha finalizado.