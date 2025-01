Isa Pantoja hace saltar todas las alarmas en su cuarto mes de embarazo: "Un sangrado"

No corren buenos tiempos para el clan Pantoja. Si hace unos días se descubría que Anabel Pantoja había sufrido un duro revés al ser ingresada su hija en el hospital materno infantil de Gran Canaria por un problema cuyo origen aún se desconoce.

Muchas han sido las especulaciones sobre las razones de su estado y sobre cómo evoluciona la pequeña Alma, de solo 40 días de vida. Sin embargo, Anabel y su novio, David Rodríguez han estado acompañados en todo momento de sus familiares y amigos, dada la aparente gravedad de la situación de la niña.

Uno de esos familiares que no ha querido dejar sola a la pareja ha sido Isa Pantoja, prima de Anabel y que también está embarazada en este caso, de su segundo hijo. La joven se desplazaba a Gran Canaria para apoyar a la influencer en uno de sus momentos más complicados.

Sin embargo, parece que la hija de Isabel Pantoja también habría tenido alguna complicación en el embarazo, ya que según contaba en redes sociales, hace unos días sufría un inesperado desmayo en plena calle, dejando a todos sus seguidores preocupados.

Ahora, la hija de la tonadillera ha vuelto a pronunciarse sobre la última hora de su estado contando otro de los sustos que se ha llevado. Y es que al parecer, la influencer habría tenido un sangrado, algo que le habría hecho preocuparse a ella y a su entorno.

Susto en e cuarto mes de embarazo

Isa Pantoja se encuentra feliz con su segundo embarazo, el primero junto a Asraf, su actual pareja desde hace años. La hija de Isabel Pantoja, siempre en el ojo del huracán por la relación con su familia, ha querido sincerarse con sus seguidores de las redes sociales y ha desvelado un susto pasado, durante sus primeros meses de gestación.

La primera de esas cosas, según Isa, es "estás embarazada, pero no estás enferma". Entonces, ha revelado lo que le pasó al principio de su embarazo.

"Bueno, tú no lo sabes porque yo, por ejemplo, tuve un sangrado leve durante las primeras semanas y me mandaron reposo en plan, sofá, cama y tal", ha revelado.

"Entonces, no estoy en el sofá porque a mí me dé la gana. O sea no puedo hacer deporte, no puedo hacer una actividad normal y, seguramente, hay muchas personas que lo pasan muy mal. Yo, gracias a Dios, no lo he pasado mal, en el sentido de tener vómitos y dolores, pero sé que hay algunas que el embarazo, por lo menos los primeros meses, están vomitando todo lo que comen", ha zanjado la joven sobre este tema.