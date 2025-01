Isabel Pantoja prepara su regreso a la televisión con este inesperado proyecto: "Hablará de todo y de todos"

Isabel Pantoja podría estar pensado en reaperecer en la pequeña pantalla. Según Antonio Rossi, la cantante estaría planeando volver a la televisión con un inesperado proyecto, ni más ni menos que una docuserie en la que la cantante estaría dispuesta a tratar aquellos temas que han marcado su vida, sin ignorar si quiera lo más espinosos.

"Isabel quiere abordar la cárcel, todo lo que ha pasado en su vida. Hablará de todo y de todos. No se va a omitir ningún capítulo de su vida en los diez que van a formar parte de la serie. Abordará sobre todo de la cárcel, que tiene muchas ganas. No se va a saltar nada de lo que conozcamos", ha asegurado el colaborador de 'Vamos a ver'. "Estoy convencido de que no abordará lo que pasó los primeros cinco días, sino lo que pasó a partir del día seis", ha continuado, un episodio que es desconocido para su familia, amigos y gran parte de su círculo.

Nuevo proyecto

Aunque se desconoce cuándo dinero le reportará, nadie duda que será una inyección económica para ella. Le ayudará a superar varias de sus deudas, a contar su verdad y a, por supuesto, dar su versión en un ambicioso proyecto que pronto podría materializarse. "Esto va poco a poco. Isabel está en Madrid solventando su deuda y tiene el futuro en sus manos en un papel que firmará con muchos condicionantes y peticiones. Muchas de ellas aceptadas tras negociaciones", asegura el periodista.

No está dirigido al público español, pero se podrá ver en su tierra, siendo muchos los que querrán ser testigo de cada una de sus palabras. Estará ficcionado y, aunque contarán con su asesoría e incluso su voz, habrá personajes que seguramente no saldrán. "Abordará también relaciones personales, pero a su forma y a su manera. Como está dirigido para un público de otro país igual no aparece María del Monte. Será un proyecto de millones de euros", ha añadido.