María Patiño revela el origen de Ángel Cristo Jr. y su verdadero nombre: " No es un nombre"

Hace poco menos de un año saltaba a la primera línea mediática un personaje que, hasta entonces, se había movido en un discretísimo segundo plano, pese a formar parte de una familia muy conocida. Fue en noviembre de 2023 cuando Ángel Cristo Jr. se sentaba por primera vez en el plató de '¡De viernes!'. Y lo hacía narrando episodios hasta entonces desconocidos de su infancia y juventud, cargando duramente contra su madre, Bárbara Rey. Era el inicio de su trayectoria como uno de los grandes protagonistas de la crónica social en los últimos meses, que vuelve a ocupar hoy con su boda con Ana Herminia Illás. pese a su desmesurada exposición, hay un dato que buena parte del público desconoce de él: Ángel Cristo Jr. no se llama Ángel Cristo. ¿Cuál es su nombre?

Ángel sí se llama Ángel, pero no se apellida Cristo. Es, realmente, Ángel Papadópoulos, como también lo fue su padre, que a su vez decidió adoptar el apodo de su padre, un trapecista griego llamado Christophoro "Cristo" Papadópoulos, como apellido artístico. Tanto Ángel como su hermana Sofía han heredado esta tradición y son conocidos mediáticamente como Cristo.

Un dato que también ha desvelado María Patiño en Ni que fuéramos shhh y que ha provocado la risa de Belén Esteban, que no sabía ni pronunciarlo

Preocupación por Ana Herminia

Ana Herminia continúa retirada de la vida pública por sus problemas de salud. La mujer de Ángel Cristo Junior sorprendió a todos tras su salida de 'GH DÚO' al mantenerse completamente alejada del programa. Era su marido Ángel quien explicaba en el plató del reality que la concursante no podía acudir por problemas con su tensión.

Y es que, tal y como Ángel Cristo ha explicado, Ana Herminia entró en la casa de Guadalix con un problema de hipertensión que, en sus propias palabras, se agravó con las situaciones de la casa. La ausencia de Ana Herminia Illas en los platós ha hecho saltar todas las alarmas. Su marido, Ángel Cristo Junior ha acudido al plató de '¡De viernes!' y ha compartido con Bea, Santi y los colaboradores la última hora sobre el estado de salud de su mujer. Para el hijo de Bárbara Rey esta situación está siendo "muy complicada":

"Ana no está bien. Lleva 24 horas con la tensión un poco más estable, su tensión es emocional y son muchos altibajos (...) No es ningún juego el tema de la tensión de Ana y yo mismo me he arrepentido de animarle a ella a entrar en 'GH DÚO'. Yo guardo un buen recuerdo de mi reality, pero yo me arrepiento de animarle a ella, porque le ha afectado muchísimo emocionalmente a su salud (...) Ella no está bien, independientemente de lo que haya pasado en el reality".

Ya el martes, Ángel Cristo relató en el plató de 'GH DÚO' que su mujer debía volver al médico para revisar su tratamiento: "Ella se encuentra mal, y lo principal es la salud. Tanto la suya como la de su hija, que también lo está pasando un poco mal", explicaba, desvelando que su mujer se iba a retirar de los platós temporalmente para centrarse en su recuperación.