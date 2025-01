Paran Gran Hermano tras filtrarse el 'montaje' de Ana Herminia: las imágenes de lo que le obligan a hacer

Ana Herminia continúa retirada de la vida pública por sus problemas de salud. La mujer de Ángel Cristo Junior sorprendió a todos tras su salida de 'GH DÚO' al mantenerse completamente alejada del programa. Era su marido Ángel quien explicaba en el plató del reality que la concursante no podía acudir por problemas con su tensión.

Y es que, tal y como Ángel Cristo ha explicado, Ana Herminia entró en la casa de Guadalix con un problema de hipertensión que, en sus propias palabras, se agravó con las situaciones de la casa. La ausencia de Ana Herminia Illas en los platós ha hecho saltar todas las alarmas. Su marido, Ángel Cristo Junior ha acudido al plató de '¡De viernes!' y ha compartido con Bea, Santi y los colaboradores la última hora sobre el estado de salud de su mujer. Para el hijo de Bárbara Rey esta situación está siendo "muy complicada":

"Ana no está bien. Lleva 24 horas con la tensión un poco más estable, su tensión es emocional y son muchos altibajos (...) No es ningún juego el tema de la tensión de Ana y yo mismo me he arrepentido de animarle a ella a entrar en 'GH DÚO'. Yo guardo un buen recuerdo de mi reality, pero yo me arrepiento de animarle a ella, porque le ha afectado muchísimo emocionalmente a su salud (...) Ella no está bien, independientemente de lo que haya pasado en el reality".

Ya el martes, Ángel Cristo relató en el plató de 'GH DÚO' que su mujer debía volver al médico para revisar su tratamiento: "Ella se encuentra mal, y lo principal es la salud. Tanto la suya como la de su hija, que también lo está pasando un poco mal", explicaba, desvelando que su mujer se iba a retirar de los platós temporalmente para centrarse en su recuperación.

Lo ocurrido en directo

Ángel Cristo revelaba entonces que Ana Herminia ha decidido "apartarse de los medios, del foco mediático" porque "ahora mismo se encuentra mal". "Lo principal es su salud. La salud de ella tanto como la de mi hijastra, su hija, que también está pasando un momento complicado debido a toda esta exposición mediática", alegó. "No está preparada ni para salir a la calle", añadió el hijo de Bárbara Rey. Asimismo, Ángel explicaba que se había dedicado a "cuidarla" y que está muy preocupado por ella. No obstante, Ángel Cristo afirmaba que seguían pendientes de lo que pasaba en 'GH DÚO' porque seguían viendo el programa. "¿Ha hecho alguna reflexión sobre lo sucedido con Javi?", se interesó por saber Ion Aramendi. "Hemos hablado de muchas cosas, pero nada nuevo", sentenció Ángel.

Ana Herminia ha tenido un paso de lo más llaamtivo por la casa de Gran Hermano. La mujer de Ángel Cristo ha llorado prácticamente durante todo el porgrama y ha reconocerlo pasarlo muy mal. Pero un vídeo ha desvelado un momento de lo más llamativo. Después de una de las semanas más complicadas para Ana Herminia en la casa de Gran Hermano Dúo, Ana Herminia ha tenido noticias de su marido Ángel Cristo desde plató que no dudó en reprimirle su actitud con Javi al que acusó de 'agresión' por unas simples palmadas en la rodilla que se malentendieron por parte de Ana. "Ella reconocerá sus errores, no puedo decir que allí se distorsiona la realidad, no es justo, pero si viera las imágenes, se daría cuenta de que no es como ella cree" comentaba Ángel desde el plató mientras defendía a su mujer de a expulsión.

Ante la 'reprimenda' de su marido, Ana no podía evitar las lágrimas amenazando nuevamente con marcharse e intentando explicar su reacción: "Es mi vida entera, es lo que más quiero, sabía que a él esta parte, por todo lo que hemos vivido y como se entendi, no le iba a gustar pero él también sabe de algo que me pasó y que no me gusta que me invadan y me toquen así en el momento y la situación en la que estaba, no lo puedo hablar aquí. Lo hablaré con mi marido en casa". Y añadía rotunda: "Yo sé que él cuando le explique me va a entender, más en las condiciones en las que estaba yo".

Tras la conversación con su marido, Ana Herminia se derrumbaba teniendo la oportunidad de volver a hablar con él de nuevo para aclarar su alegato desde el confesionario.

No obstante, una usuaria de la red social X ha captado unas imágenes en las que se observa a ángel Cristo cómo hace un gesto para que su mujer llore ante las cámaras. "ESTO ES MUY HEAVY, Ángel Cristo indicándole a Ana Herminia que tiene que llorar durante su conexión".