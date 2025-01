Preocupación por Frank Cuesta por su cáncer: leucemia

"Tiene más pelo que yo, has visto". Frank Cuesta ha tratado de tomar con humor su estado de salud. El herpetólogo a ha sorprendido con su nuevo cambio físico tras retomar el tratamiento contra el cáncer. El conocido herpetólogo y activista anunciaba en un vídeo difundido el pasado 13 de enero que iniciaba un nuevo tratamiento contra el cáncer que padece desde hace años, ta y como cuentand esde informativos Telecinco.

Después de dos semanas, el activista ha compartido un nuevo vídeo en su canal de YouTube desde su santuario de Tailandia en el que se puede apreciar su cambio físico. Un vídeo muy especial con "muchas cositas" como el mismo lo ha anunciado en sus redes.

En el vídeo de casi 10 minutos, Cuesta va presentando los nuevos animales que han llegado a su santuario. Viste pantalón corto beige, camiseta negra y una gorra blanca hacia atrás. Él mismo llega a bromear sobre el cambio físico que ha sufrido tras el inicio del tratamiento mientras muestra los nuevos animales que han llegado a su santuario. "Ahora mismo tiene más pelo que yo, ¿has visto? Vaya tela", dice mientras sostiene y enseña a cámara uno de los patos que le han enviado y que a partir de ahora vivirá en su santuario.

"El santuario significa comer, cagar, dormir y si tienes suerte de vez en cuando... Pero vamos, que suerte poca por aquí por lo que veo y con estas pintas que tengo yo aquí ahora menos", lamenta el herpetólogo.

A punto de morir

Después de su última polémica en la que cargó contra el cambio físico de Ibai Llanos, Frank Cuesta, anteriormente conocido como Frank de la Jungla, ha sufrido un incidente con una rana venenosa que a punto ha estado de costarle la vida.

En un vídeo subido a su canal de Youtube titulado 'El domingo casi muero en el hospital', el creador de contenido ha explicado lo que le ha pasado: "Estoy vivo de milagro. He pasado los dos últimos días en el hospital, he estado bastante enfermo", ha informado. "Me podía haber muerto perfectamente de una manera silenciosa, sin darme cuenta y gracias a que por una vez no fui un cabezón, fui al hospital de urgencia. Me limpiaron la sangre. He tenido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, en el hígado y el bazo", ha detallado a sus seguidores.

Tal y como explica, "estaba limpiando una zona del refugio para habilitarlo para unos animales que estaban llegando" cuando encontró "unas ranas que había puesto ahí hace tiempo". "Eran unas ranas de esas 'dardo', las encontré allí y bueno son ranas que llevaban allí mucho tiempo, son ranas que han nacido en cautividad y que obviamente no tenían veneno porque va todo con la comida que les des, pero en esa zona había hormigas rojas, arañas... Comencé a manipularlas para traerlas aquí, y resulta que sí tenían veneno", ha explicado el televisivo.

"Esa noche empecé a sentirme mal, a tener muchísima fiebre, pasó al día siguiente y la sensación era mucho peor. Caí inconsciente en la cama desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, que me desperté y me di cuenta de que estaba muy mal. Llegué al hospital de milagro y allí entré en una especie de estado de coma muy raro. Gracias a Dios hoy ya estoy aquí, no había sentido esa sensación nunca", ha tranquilizado a sus seguidores.