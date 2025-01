El programa de Ana Rosa desvela la noticia que no le va a a gustar al hijo de Carmen Borrego: "Estoy conociendo a alguien"

La exnuera de Carmen Borrego disfrutó de una jornada de compras con sus hijos en una gran superficie de muebles y decoración, días después de dar su 'bendición' al idilio de su exmarido en el reality y de revelar que José María no es el único que ha recuperado la ilusión, ya que ella también tiene un nuevo amor del que por el momento no ha dado más detalles

Y es que mientras José María Almoguera se está convirtiendo en uno de los protagonistas de la nueva edición de 'GH Dúo' por la historia de amor que está viviendo con María 'La Jerezana' -y que han decidido hacer pública y compartir con sus compañeros después de varias semanas jugando al despiste con sus sentimientos- Paola Olmedo disfruta de una nueva etapa marcada por la felicidad en la que, como ha confesado, también ha recuperado la ilusión en el amor como su exmarido.

"Estoy conociendo a alguien, muy bien, y quiero llevarlo lo más normal posible, que no se comente nada raro. Está fuera de este mundo. Estoy bastante ilusionada" revelaba en conexción con el programa 'TardeAR' para pronunciarse sobre el incipiente romance del hijo de Carmen Borrego y una de sus compañeras en el reality.

Pero aunque ya no oculta su nueva relación, Paola prefiere mantener a su 'chico' alejado del foco mediático, y este fin de semana ha disfrutado de un plan de lo más entretenido junto a su madre y dos de sus hijos -uno de ellos el pequeño Marc, fruto de su matrimonio con José María- y sin rastro de su nueva pareja.

Revelando que está renovando su vida no solo en el terreno amoroso sino también en el material, la esteticien acudió a un conocido centro comercial especializado en muebles y decoración, para adquirir diferentes objetos para su hogar. Después de varias horas en el interior, Paola salía empujando un gran carro en el que se podían ver una caja de muebles para montar, y menaje como una olla o un orinal. A pesar del peso, la que fuera nuera de Carmen Borrego no dudaba en cargar sus nuevas adquisiciones hasta el interior del maletero de su coche para marcharse de regreso a casa.

Carmen Borrego habla

La relación entre José María Almoguera y María 'La Jerezana' avanza a pasos agigantados. La pareja continúa con su idilio furtivo dentro de la casa de 'GH DÚO' y, aunque por el momento Dani Santos es el único que sabe lo que ocurre entre ellos, ya han empezado a surgir los primeros rumores entre el resto de compañeros: "Estos dos están liados, te lo digo yo".

José María y 'La Jerezana' se las están arreglando para dar rienda suelta a su pasión sin ser vistos: besos bajo las sábanas, miradas cómplices cuando están rodeados de sus compañeros, caricias cuando nadie les ve... Y precisamente esas muestras de cariño furtivas son las que han enganchado a los espectadores y también a la mismísima Carmen Borrego. La madre de José María Almoguera ha reconocido en el plató de '¡De viernes!' que le encantan "los besos furtivos" entre su hijo y la de Cádiz y que está enganchada a esta edición: "Me encantan esos besos furtivos que se dan, me gustan mucho más que los que se dan en la cama. Me parecen divertidísimos esos compañeros haciendo el reptil para intentar pillarles in fraganti".