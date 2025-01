Adiós a Joaquín Prat tras la llegada de Ana Rosa a las mañanas: nuevo movimiento en Telecinco

Telecinco acometerá una auténtica revolución en su parrilla de programación diaria de manera inminente. La cadena de Mediaset ha decidido devolver a Ana Rosa Quintana a las mañanas, tras año y medio en las tardes. De esta manera, el próximo lunes 3 de febrero regresará ‘El programa de Ana Rosa’ a las 9:00 horas, que dará paso a 'Vamos a ver' a las 13:00 horas. En esta nueva etapa, el espacio contará con nuevas secciones y colaboradores.

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de ‘La Mirada Crítica’ con Ana Terradillos y continuará con ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Vamos a Ver’, con Joaquín Prat al frente. Por su parte, Verónica Dulanto y Frank Blanco presentarán ‘TardeAR’ también desde el 3 de febrero.

"Yo me he enterado esta mañana. Poco más os puedo decir porque es todo muy reciente. Es una estrategia de programación de la cadena, aquí llevo 21 años y estoy para jugar a favor y empujar lo que pueda", aseguraba la presentadora en el programa vespertino, poco después de hacerse oficial la noticia.

Sin Joaquín Prat

El esperado regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco arrancará con una sorpresa que pocos esperaban: Joaquín Prat, uno de los rostros más emblemáticos de esta franja, no estará presente en los primeros días de esta nueva etapa. Será Patricia Pardo quien tome las riendas de ‘Vamos a ver’, ya que Prat anunció su ausencia debido a unas vacaciones programadas previamente. "El lunes me voy de vacaciones", afirmó el propio presentador, dejando claro que se trata de una coincidencia en el calendario.

"Seguiremos apostando por actualidad y temas de corazón", señaló Joaquín Prat, quien también añadió: "Formo parte de un organigrama que es el de Mediaset y si en Mediaset me piden que haga algo, lo hago. Y si me dicen que me vaya a otro sitio, lo voy a hacer exactamente igual. Siempre hay que ser profesional y adaptarse a lo que la empresa necesite". Estas declaraciones las realizó para la revista Diez Minutos, destacando su disposición para seguir los cambios que la cadena decida implementar.