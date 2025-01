Laura Escanes habla de la futura paternidad y revela la decisión que ha tomado: "Lo mejor es hacer lo que tú consideres"

Laura Escanes ha reaparecido en un acto público tras semanas alejada de los eventos mediáticos y centrada en su papel de influencer. Ahora, la joven ha hecho un repaso a la actualidad son eludir temas como la futura paternidad de José Luis Martínez Almedia, alcalde de Madrid, el sonado encontronazo que Ana Obregón y Nia Correia protagonizaban hace unos días o la recuperación de la hija de Anabel Pantoja, Alma, que recibía el alta tras 18 días ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria.

Paternidad

Este lunes 27 de enero, la influencer Laura Escanes se ha convertido en una de las protagonistas de la alfombra roja de los Premios Next Generation Men's Health, donde no solo brilló con su look, sino que también dejó varias declaraciones sobre temas de actualidad.

Entre los mensajes destacados, la influencer aprovechó para enviar un consejo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien recientemente anunció su paternidad: "Que no haga caso a ningún consejo que le den. Yo creo que cuando eres madre te das cuenta de todos los consejos que recibes y que muchas veces es mejor no hacer caso y hacer lo que tú consideres".

La presentadora también expresó su apoyo a Anabel Pantoja tras haber recibido el alta su hija Alma: "Creo que todo el apoyo que reciba es poco y ha sido muy bonito ver cómo se ha volcado todo el mundo. Lo importante es que estén en paz, porque con el ruido mediático muchas veces supongo que ya lo ha pasado un poco mal. Pero bueno, si está todo mejor, me alegro mucho".

En cuanto a la polémica que rodea a Ana García Obregón, Laura prefirió no entrar en detalles: "Yo no he coincidido con ella, la verdad no te puedo decir, pero no te voy a dar salsa", afirmó tajante. Sin embargo, recordó su postura crítica hacia la gestación subrogada: "Yo no estoy de acuerdo con la gestación subrogada", reiteró.

La aparición de la exmujer de Risto Mejide en los premios demuestra, una vez más, por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes en el ámbito mediático y digital, no solo por su estilo, sino también por su sinceridad.