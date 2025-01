Malas noticias para los pensionistas tras el ajuste: así quedan sus pensiones tras la' no' subida del Gobierno

La revalorización de las pensiones del 2,8% aprobada en el decreto ley ómnibus dejará de ser efectiva a partir de febrero tras el 'no' del PP, Vox y Junts a dicho decreto votado este miércoles en el Congreso. Este aumento suponía 600 euros adicionales al año para los jubilados con una pensión media de jubilación contributiva y 500 euros anuales para las pensiones medias del sistema.

Con el decreto de ley ómnibus, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 euros al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en enero una pensión de 1.481,35 euros, con lo que el importe adicional será de 40,4 euros más al mes, o lo que es lo mismo, una revalorización del 2,8%. La actualización en enero está garantizada, dado que el decreto ha estado en vigor hasta hoy.

Sin embargo, tras la votación del decreto en el Congreso, que ha sido rechazado por 177 en contra frente a 171 a favor, todas las medidas de revalorización de las pensiones han sido rechazadas y no surtirán efecto a partir de febrero. Este resultado provoca que quede sin efecto la subida del 2,8% para las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado en 2025, a la espera de que el Gobierno decida qué hacer.

Se congelan las revalorizaciones

El incremento de las pensiones aprobado el pasado diciembre por el Gobierno se estableció conforme al IPC y además de la subida general del 2,8%, contemplaba también un aumento de cerca del 6% para las pensiones mínimas, y un incremento del 9% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Minimo Vital (IMV). Todas estas revalorizaciones también quedan paralizadas ahora, desde febrero, tras el no del Congreso.

Además, se paralizan las revalorizaciones de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que se fijaban en el 9,1%, asi como el aumento del 6% de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y del 8,1% del complemento para la reducción de la brecha de género.

Suspensión de la pensión

Las pensiones de jubilación son las prestaciones que un mayor número de personas cobran en España. Son alrededor de seis millones los beneficiarios de las mismas y técnicamente están encuadradas como 'pensiones contributivas', ya que su importe depende de la contribución que cada individuo haya realizado a la caja común de la Seguridad Social durante su vida laboral. Y, según fijó por ley la última reforma de las pensiones, todas las prestaciones contributivas, sea cual sea el Gobierno de turno, suben cada año al mismo nivel que el IPC, para mantener así su poder adquisitivo.

