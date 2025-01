Marta Riesco vuelve a Telecinco y se reencuentra con Ana Rosa tras su despido fulminante: "Estrella mediática en directo"

Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de Ni que fuéramos... La reportera es sin duda uno de los rostros más conocidos del programa que se mite en Quickie y en el que colaboran figuras ilustres del desapercido Sálvame, como Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o Belén Esteban.

Sin embargo, a pesar de que la reportera disfruta ahora de un buen momento tanto personal como profesional, su situación era muy diferente hace unos años, cuando saltó a los medios su romance con Antonio David Flores mientras la mujer de este concursaba en Supervivientes.

Sus idas y venidas con el exmarido de Rocío Carrasco le valieron el descrédito en Telecinco y acabó con la reportera despedida de El programa de Ana Rosa, espacio en el que trabajaba y al que ha vuelto al menos por unos minutos gracias a las cosas del cirecto.

Reencuentro sorpresa

Marta Riesco salió por la puerta de atrás de El programa de Ana Rosa gracias a su tormentosa y breve relación con Antonio David Flores. Un romance que se fraguó mientras Olga Moreno, exmujer del exguardia civil, concursaba en Supervivientes.

Tras un verano de idas y venidas, la pareja puso punto y final a su relación y la reportera acabó despedida por la propia Ana Rosa del programa en el que trabajaba. Sin embargo, la suerte le sonríe en lo personal y en lo profesional y sus horas bajas son hora del pasado.

No obstante, parece que la reportera se ha reencontrado por sorpresa con su exjefa en una conexión en directo.

Lo que parecía ser una conexión habitual de 'TardeAR' se convirtió en un inesperado momento televisivo cuando Marta Riesco, reportera de 'Ni que fuéramos shhh' (TEN y Canal Quickie), se "coló" en pleno directo. Todo comenzó con la persecución mediática a José Manuel Díaz-Patón, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, tras el reciente escándalo que protagonizó al referirse a Lolita y sus polémicas declaraciones sobre ella.

En medio del directo, el sonido de Marta Riesco, trabajando para 'Ni que fuéramos shhh', se filtró en la emisión de 'TardeAR'. "Patón, gran estrella mediática está en directo", decía Ana Rosa justo antes de que la voz de Marta se escuchara claramente al preguntar, con su característico estilo, si Díaz-Patón participaría en 'Supervivientes'. Este momento provocó las carcajadas de Ana Rosa y de su equipo, generando un ambiente surrealista considerando el pasado de Marta en el programa.

El punto álgido llegó cuando las cámaras siguieron a Díaz-Patón hasta un garaje. En ese instante, el cámara de 'TardeAR' prefirió enfocar a Marta Riesco, dejando a su propia reportera fuera del plano. Esto consolidó a Marta como la auténtica protagonista de la escena, destacando en un espacio donde, años atrás, comenzó su carrera como reportera.

Cuatro reporteras de diferentes medios —incluyendo las de 'TardeAR', 'Y ahora Sonsoles', Europa Press y la propia Marta Riesco— seguían de cerca a Díaz-Patón, buscando una exclusiva. Sin embargo, fue Marta, con su carácter desenfadado y enfoque cómico, quien logró robarse el show. Su tono natural y espontáneo hizo que Ana Rosa Quintana, desde el plató, no pudiera contener la risa ante las preguntas que Marta lanzaba al entrevistado.

Drástica transformación

Marta Riesco experimentó una drástica transformación, pasando de tener una vida plena a encontrarse en una situación donde prácticamente todo se desvaneció. Antes de este giro en su vida, la reportera brillaba en Telecinco y mantenía una relación que parecía inquebrantable, pero todo comenzó a desmoronarse. El punto de inflexión fue una rueda de prensa de José Ortega Cano, donde Marta, quien trabajaba en el programa Fiesta presentado por Emma García en Telecinco, se encontró en medio de un desencuentro con otra reportera de la cadena.

La situación no se desarrolló de manera favorable; surgieron acusaciones cruzadas y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También decidió tomar la justicia por su cuenta y amenazó con revelar detalles sobre algunas personalidades destacadas de Telecinco. A pesar de un breve período de baja médica, la reportera regresó a su programa, pero la estancia fue efímera, ya que fue despedida apenas una semana después.

En busca de refugio, Marta se apoyó en su novio, Antonio David, y orientó su carrera hacia el mundo de la influencia digital. Sin embargo, los problemas no dejaron de llegar, y recientemente la pareja puso fin a su relación. La reportera culpó a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco, por la ruptura. Desde entonces, Marta ha estado intentando reconstruir su vida, tanto a nivel sentimental como profesional.

Además, se ha propuesto recuperar su forma física mediante una dieta y ha compartido sus habilidades culinarias con sus seguidores. Aunque ha admitido que la cocina no es uno de sus puntos fuertes, demuestra una rápida capacidad de aprendizaje. Agradece a sus seguidores por enseñarle que no debía echarle aceite al salón para freírlo y no duda en mostrar sus errores, como un percance que ocurrió mientras se distraía yendo al baño. Este nuevo enfoque en su vida refleja la determinación de Marta Riesco por superar los desafíos y reinventarse, compartiendo abiertamente sus vivencias con su audiencia.