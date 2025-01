Matamoros sorprende con la repentina e inesperada boda: bue el pasado 6 de enero

Irene Matamoros, la hija menos mediática de Kiko Matamoros, ha anunciado su compromiso con Pedro Romero después de tres años de relación. Fue el pasado 6 de enero cuando, a través de su perfil privado de Instagram, compartió la noticia con sus seguidores. A diferencia de sus hermanos y su padre, la joven prefiere mantener su vida privada lejos del foco mediático, algo que ha sido una constante en su actitud.

Lo que ha sorprendido a muchos ha sido la reacción de su hermana Anita Matamoros, quien, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Next Generation Men's Health, se enteró del compromiso de Irene por la prensa. "¡Ah, que Irene se casa! No lo sabía", fueron las palabras de la influencer, dejando claro que la relación con su hermana no es tan cercana como se podría esperar. Este distanciamiento también se refleja en sus redes sociales, donde ni Irene ni Anita se siguen mutuamente.

A pesar de este claro distanciamiento con su familia paterna, Anita siempre ha destacado su estrecha relación con su madre y no ha dudado en compartir su alegría por la futura boda de Makoke. "A mí el mayor ejemplo que me ha dado esto es que la edad no importa en el amor. Mi propia madre me ha dado el ejemplo de que nunca ha dejado de creer en el amor. Y a sus 54 años encuentra a un hombre que se enamora perdidamente y eso me gusta como ejemplo", expresó emocionada, dejando claro el cariño y admiración que siente por ella.

Su adicción

Anita Matamoros ha tomado una importante decisión que podría cambiar su vida. La hija de Makoke, influencer de 24 años, ha reconocido que necesita empezar el año cortando por lo sano y dejando atrás todos sus malos hábitos. "No quiero tener adicción", ha expresado la hermana de Laura Matamoros, ganadora de 'GH VIP'. Por eso, ahora que está adoptando rutinas tan saludables en cuanto a los tiempos con el teléfono, el deporte y la comida, la creadora de contenido ha decidido que es momento de dejar de fumar. "Nunca he contado por redes que fumo porque no me parece algo que sea para presumirlo", reflexiona Anita Matamoros que, aunque se ha dejado ver fumando IQOS - un dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, sin producir alquitrán y reduciendo la emisión de sustancias químicas dañinas-, siempre ha preferido "ocultar que fuma" a nivel público. "De los trece años que llevo fumando, seis he fumado IQOS, dejando completamente el tabaco... Pero con el IQOS fumaba más porque podía hacerlo en interiores y no me dejaba olor. Al final es la misma porquería y yo no quiero tener adicción", ha reconocido.

"Me parece absurdo, no me gusta esa versión de mí misma. No me gusta cuando no puedo fumar o me he quedado sin tabaco. Estoy nerviosa y no disfruto de lo que estoy haciendo porque estoy pensando que me quiero fumar un cigarro. Sé que va a ser difícil, pero voy a por todas", ha señalado la hija de Makoke, que, en su primer día, ha fumado "cuatro gigarritos" de este tipo de dispositivo al que ella recurría.