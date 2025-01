Nía responde tajante tras la polémica con Ana Obregón y la situación toma una medida judicial: "Los voy a denunciar a todos"

No cesa la polémica en torno a Ana Obregón una semana después de que el presentador canario Roberto Herrera revelase la actitud que supuestamente tuvo con Nia Correia durante la grabación del spot promocional de las Campanadas de TVE en el año 2022, cuando le habría afeado llegar tarde al rodaje, se habría metido con su físico, y la habría hecho llorar, causándole un ataque de ansiedad y provocando que finalmente no apareciese en el anuncio junto a ella y Los Morancos.

Aunque la bióloga ha negado lo relatado por el comunicador por activa y por pasiva, han sido varias las voces -como la de Marlene Mourreau- que han surgido en los últimos días destapando que Ana no sería buena compañera y que habría actuado de modo soberbio y caprichoso en más de un proyecto.

Completamente superada, la presentadora ha roto su silencio en 'Y ahora Sonsoles' y ha dejado claro que las cosas no van a quedar así, ya que como ha anunciado ha puesto el tema en manos de sus abogados y piensa tomar medidas legales contra todos aquellos que hayan dicho alguna falsedad atentando contra su profesionalidad. "Los voy a denunciar a todos" ha sentenciado, asegurando que aunque "la mentira gana partidas, la verdad gana el juego. Me parece bien que todos quieran su minuto de floria, peri sin hacer daño gratuito".

Una advertencia a la que Nia ha reaccionado con una sonrisa y total tranquilidad, ya que como ha afirmado "yo no he abierto la boca". Y es que aunque Roberto Herrera ha destapado su presunto 'enfrentamiento' con Obregón, y en su día hace varios meses ella relató una desagradable experiencia con una presentadora, lo cierto es que no se ha pronunciado sobre este tema y no ha confirmado la versión del presentador canario. De ahí que no tenga miedo a las posibles demandas de la protagonista de 'Ana y los Siete'. "Yo no he abierto la boca y no voy a cambiar ahora, o sea, no tengo nada que decir. Muchas gracias" ha zanjado rotunda.

"Por Dios de mi vida. No, no me lo imaginaba ya después de tantos días" ha reconocido, sorprendida de que el tema siga teniendo recorrido en prensa, ya que aunque Ana ha hablado del asunto y se ha disculpado públicamente si durante el rodaje le sentó mal algo de lo que le dijo, ella no piensa entrar en este asunto ni tampoco va a revelar si ha hablado con Roberto de lo sucedido: "No voy a decir nada, muchas gracias chicos. Me sabe fatal que estén esperando aquí por mí pero yo no he dicho nada y no tengo nada que decir, de verdad". "Yo estoy que no paro, me voy al Viña Rock, pero estoy genial. Cansada que me duele todo el cuerpo pero bien. Gracias" ha zanjado, evitando así alimentar su polémica con Obregón.