Rocío Flores, tajante tras lo ocurrido: "Déjame en paz mamá"

Rocío Flores ha sabido reinventarse tras dejar su trabajo como colabordora en televisión. Su vida no ha sido nada fácil, pese a los que muchos puedan opinar y su desarrollo persona y profesional siempre ha estado ligado a la opinión pública y a las intervenciones de su padre en televisión, así como a la docuserie que estrenó la hija de Rocío Jurado en Telecinco, 'rocío: contar la verdad para seguir viva".

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores.Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Farmasi.

La joven vive centrada en su trabajo y en las redes sociales. Su empresa ha organizado un macroevento precisamente en Málaga, ciudad en la que reside Rocío Flores. Tras unos días desaparecida en sus redes, la hija de Rocío Carrasco ha reaparecido muy feliz para contar lo importante que ha sido para ella el evento de Farmasi y que está "súper contenta, súper emocionada y 2025 viene cargado de novedades", ha comentado.

En cuanto a su vida privada, Flores continúa con su novio y vive en Málaga. Además, desde hace unos meses, ha llegado a su hogar un nuevo miembro. Se trata de su perrita Roma a la que quiere como una hija. Incluso ella misma se llama "mamá", cuando habla de ella.

De hecho en uno de sus últimos stories aparece junto a Roma, que está descansando en una sofá. La hija de Rocío Carrasco la llama, pero la perrita parece ignorar a su "madre". Por ello, Flores aprovecha para acariciarla, logrando así que Roma mire a la cámara. Pero tras unos segundos, la perrita vuelve a tumbarse. "Déjame en paz mamá, déjame en paz. Qué tóxica", le dice Rocío Flores cariñosamente a su perra.

A modo de despedida de 2024, Rocío publicaba un emotivo mensaje que parece también un mensaje a su madre y a lo mal que lo ha pasado tras la emisión de la docuserie 'rocío, contar la verdad para seguir viva' y su posterior salida de la televisión. "Podría hacer un resumen de mi 2024.... Al final lo que buscarnos de las redes sociales es encontrar a personas reales mostrando la realidad. No ha sido mi mejor año pero el peor ya pasó. Me quedo con haber tomado la mejor decisión que pude tomar y es traer a Roma a casa. Ella no lo sabe pero me salvó", escribía.

Rocío Flores, tajante tras lo ocurrido: "Déjame en paz mamá" / INSTAGRAM

Cambio físico

Rocío Flores ha querido compartir con sus seguidores una serie de fotos y un vídeo en los que se ve un notable cambio estético. La nieta de Rocío Jurado e hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se muestra muy contenta de los retoques a los que se ha sometido, además de que ha querido emular a la Faraona con un cambio en el color de pelo, pasando del castaño con mechas doradas al rojizo cobre.

Pero para muchos, el cambio de color en el pelo no ha sido lo más reseñable. La propia Rocío ha confesado que también ha pasado por un centro de estética, donde se ha sometido a un tratamiento que llevaba tiempo deseando hacerse. "Me he hecho después de 2 años una hidratación con un poco de volumen en los labios y tratamiento de neuromoduladores para prevenir".

Sin entrar en grandes operaciones o tener que pasar por quirófano con anestesia general, la hija de Rocío Carrasco ha confesado estar muy satisfecha, algo que han notado sus seguidores, dejándole mensajes de apoyo. También se ha repetido el cierto parecido que le han visto con su abuela, cuando esta era joven. Tampoco ha podido faltar la polémica, ya que muchos usuarios opinan de forma negativa.