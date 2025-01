La sentencia para Belén Esteban tras la derrota en el juicio: más de medio millón de euros

Alejado del foco mediático desde que perdió el juicio contra Belén Esteban en 2018 y fue condenado a pagar 600.000 euros a la 'princesa del pueblo', Toño Sanchís reaparecía hace unas semanas ante las cámaras y, sin pelos en la lengua, y se acordaba de la que durante años fue su representada lanzándole un demoledor dardo por el complicado momento que atravesaba la cexolaboradora desde el final de 'Sálvame'.

"Paso. Pasa palabra" aformaba rotundo Toño cuando las cámaras de Europa Press le preguntaban por Belén, a la que le dedicaba una durísima sentencia: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban" aseguraba sin nombrar a La Patrona, pero dejando claro que toda relación con ella está completamente rota. Sobre cómo se encuentra tras haber tocado fondo por su derrota en los juzgados frente a 'la' Esteban, su exmanager confesaba que "estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries y muy bien". Por su parte, Belén Esteban está viviendo una nueva edad de oro en la televisión. Sobre todo, por sus apareciones en el exitoso programa de La 1, La Revuelta.

Victoria Federica y Belén Esteban, juntas en una sorprendente campaña de moda

Sin palabras. Así nos hemos quedado ante las protagonistas de la nueva campaña de la firma de moda 'Nude Project'. Y es que demostrando que no hay nada imposible aunque a priori en este caso creeríamos que sí, Victoria Federica y Belén Esteban son la nueva pareja de modelos de 'Woman', la primera colección femenina de la marca. ¡Pura fantasía!

Un sorprendente proyecto en el que la sobrina del Rey Felipe VI y la 'princesa del pueblo' derrochan profesionalidad y complicidad ante la cámara, en un spot que dará mucho que hablar y que se ha convertido en viral en pocas horas, y en el que ambas lucen la misma chaqueta bicolor en marrón y fucsia con pelo en la capucha.

El el anuncio que ha compartido 'Nude Project' en sus redes sociales y que ha desatado la locura, se ve a Belén entrando en un ascensor en el que ya está Victoria Federica, que casualmente luce la misma cazadora que la ex de Jesulín de Ubrique, aunque en su caso, en lugar de con jeans como la colaboradora, con pantalones a juego.

La influencer mira de reojo a la 'patrona' con una sonrisilla ante tal coincidencia, mientras Belén, sin cortarse 'ni un pelo', observa a la hija de la infanta Elena de arriba a abajo antes de que se cierren las puertas del ascensor con ambas dentro.

Un golpe de efecto de la marca de moda, y un tándem tan increíble como surrealista, con el que 'Nude Project' demuestra que sus diseños son para todo tipo de mujeres aunque sus vidas y sus estilos a la hora de vestir sean radicalmente opuestos, como es el caso de Victoria y de Belén, por primera vez juntas en una campaña.