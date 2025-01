Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a hablar de la polémica y defiende la libertad de expresión: "Ya no sé cómo hablar, cualquier cosa que digas..."

Continuando con sus compromisos profesionales a pesar de las polémicas que ha protagonizado en los últimos días, Ágatha Ruiz de la Prada ha viajado este martes a Sevilla para presentar, en la Fundación Cajasol, su último libro, 'Todo por un plan'.

Una reaparición en la que no ha querido atender a la prensa para no tener que hacer frente a las preguntas sobre su desafortunado comentario sobre los gitanos -que ha desatado una oleada de críticas en su contra, y testimonios de varios exempleados que no han dudado en tacharla de racista, clasista y soberbia- pero en la que sí se ha sincerado con los asistentes, intentando justificar una vez más por qué comparó su caótica situación al encontrarse en plena mudanza -sin lavabos, luces, o televisión- con el modo de vida de la etnia gitana.

"Lo primero que yo quería hacer esta noche... Lo primero que quería hacer era disculparme, quería disculparme, por favor, de verdad, porque han sido 10 días terroríficos, y porque yo pedí el perdón, pero no me importa nada volver a pedir perdón en Sevilla" ha comenzado muy seria su intervención.

Como reconoce, "ya no sé cómo hablar, de cualquier cosa que digas... Porque además el problema de cuando dices una cosa que para ti no es mala, pero que comprendes que puede ofender a mucha gente, es que lo tienes... son expresiones que igual te lo ha pegado alguien. Y es una frase que dices en bucle sin pensarla". "Es verdad que si yo pensara las cosas que digo, pues posiblemente no diría ni el 1% de lo que digo" ha admitido sin pelos en la lengua.

"Yo dije una tontería, porque la había... Mucha gente la ha podido decir. La dije sin ninguna maldad, como os podéis imaginar. Inmediatamente que me di cuenta que eso había molestado, pedí perdón. Oye, ¿y tú crees que es para estar mañana, tarde y noche con los periodistas en mi estudio, en la puerta de mi casa, en mi estudio, en la casa de José Manuel, aquí en la puerta? ¿Tú crees que eso va para tanto? No lo sé. Todas, ¿sabes? ¿Tú crees que es una noticia tan sumamente importante? Yo no la veo tan importante, pero bueno" se ha lamentado, sin entender la expectación que se ha creado en torno a su comentario.

Y, para dejar claro que no es racista como se ha dicho, ha querido dedicar unas bonitas palabras al pueblo gitano: "La gitana es la gran cultura de España, ¿no? O sea, ahora mismo se van a cumplir 600 años de la entrada de los gitanos en España, y se van a hacer muchas cosas. Creo que eso es muy importante, porque yo creo que el espíritu de los gitanos ha hecho que España sea como un sueño para todo el mundo. El romanticismo de España pasa por ahí, la identidad de España".

Sin embargo, sí ha dejado claro que "yo he tenido la mala suerte de abrir un melón sin querer, pero no hay nadie que me pueda a mí cortar la libertad como veis, o sea, es que no lo permito".

Tras la presentación, Ágatha se ha mostrado esquiva ante las cámaras porque "tengo un contrato y no puedo hablar" -debido a la exclusiva que dio en '¡De Viernes!' la semana pasada- pero sí ha revelado la decisión que ha tomado y que afecta directamente a su futuro. Y es que como ha anunciado, se va a autocensurar para evitar volver a vivir momentos como el que está viviendo tras comentar que vive "como las gitanas": "Me la voy a imponer de ahora en adelante". "No quiero ofender a nadie la verdad, he pedido perdón ya 50 millones de veces" ha sentenciado.