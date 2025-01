Aumenta la tensión en Vamos a ver tras el huracán Ana Rosa Quintana, la dura contestación que le dio un entrevistado a Joaquín Prat durante un directo

Nadie lo ha manifestado abiertamente, pero la llegada del huracán Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco han hecho que las cosas estén tensas en los pasillos de la cadena. Una tensión que se dejó ver este miércoles durante una conexión en directo en el programa Vamos a ver, donde un entrevistado le dio una dura contestación al presentador Joaquín Prat.

Y es que el programa ha dedicado gran parte de su tiempo a hablar del temporal, con reporteros en distintas partes del país dando la última hora. Uno de ellos se encontraba en Piedrafita, en Lugo, donde conectaron en directo con el alcalde, José Luis Raposo.

Pero el problema fue con una pregunta que le hizo el presentador al regidor que no le gustó mucho: "Y cómo combaten el frío", dijo Joaquín Prat. A lo que el alcalde respondió: "Bueno, pues mire, acabo de salir de una gripe, si llego a saber esto, no vengo". Una queja porque seguramente, para hacer la conexión, mantuvieron al alcalde durante bastante tiempo a la interperie, pasando frío. De hecho, siguió su crítica: "La verdad es que yo creía que esto era un segundo y me tienen ustedes toda la mañana y tengo muchas cosas que hacer, que tenemos otra máquina averiada, así que rematen rápido porque tengo prisa".

Respuestas

Unas respuestas que dejaron un poco descolocadas al presentador, que trató de salír al paso como pudo. "Muy bien, tiene usted todo el derecho a decirlo: 'que no me entretengan más estos pesados de la prensa. Aquí el presentador, periodista, preguntándole gilipolleces. Pues nada alcalde que le mando un abrazo y le agradezco mucho que haya hecho usted un alto para atendernos. No le robamos más tiempo".