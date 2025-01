Una española en EE.UU habla de lo sencillo que es sacarse una carrera allí: “Más fácil que en España”

Si alguna vez te has planteado estudiar en Estados Unidos, es posible que pienses que será un reto monumental pero nada más lejos de la realidad

Para muchos estudiantes españoles como @martarodrigzg, el sistema educativo estadounidense parece más un paseo que una carrera de obstáculos.

Exámenes fáciles y asignaturas que nadie entiende

@martarodrigzg, recién llegada a un college estadounidense para estudiar Marketing, se ha topado con una sorpresa: antes de especializarse, debe volver a cursar asignaturas generales como Biología, Matemáticas o Ciencias Sociales. Sí, incluso si su pasión son las estrategias de venta y las campañas publicitarias.

“¿Por qué estoy dando Biología si lo que voy a estudiar es Marketing? No lo sé”, confiesa. Y no es la única. En EE.UU., los dos primeros años de universidad incluyen materias básicas para todos, un concepto que, para un estudiante europeo, puede resultar desconcertante.

Aulas con estudiantes de todas las edades

Otra diferencia llamativa es la diversidad de edades en las clases. En un aula puedes encontrar adolescentes que acaban de terminar el instituto, jóvenes universitarios e incluso personas de 60 años que han decidido retomar sus estudios. ¡Aquí cualquiera puede sumarse a la lección!

¿Exámenes difíciles? No en EE.UU.

El gran alivio llegó el día del primer examen de Biología. La preocupación por responder en inglés se desvaneció cuando descubrió que todo era tipo test. “Si me hubieran pedido describir la mitocondria, no habría sabido hacerlo. Pero si me ponen tres opciones para elegir, claro que sé cuál es”, cuenta.

El resultado: un examen completado en media hora y una conclusión clara: estudiar en EE.UU. es pan comido comparado con España.

¿Es realmente más fácil estudiar en EE.UU.?

La estructura de exámenes más sencillos, la evaluación continua y la flexibilidad del sistema parecen jugar a favor de los estudiantes en EE.UU. Sin embargo, no todo es color de rosa: también hay asignaturas temidas, como las matemáticas, que pueden complicar la experiencia.

Aun así, para quienes han sobrevivido al sistema educativo español, con exámenes interminables y memorización al límite, esta nueva forma de estudiar puede sentirse como unas vacaciones.