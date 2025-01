Gloria Camila denuncia su caso de acoso: "Se meten con mi físico, mi país de origen y la adopción"

Gloria Camila denuncia el acoso que sufre en redes sociales. Y lo hace con un texto en el que le recrimina a otras mujeres su falta de apoyo a otras mujeres.

"Algunas mujeres atacan a otras sin piedad, mientras después piden respeto, igualdad y justicia para defender nuestro lugar en el mundo", agumenta. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado se muestra agotada frente a una situación habitual en sus redes sociales: cuelga una foto o un vídeo y le llueven los comentarios negativos. Asegura que no son críticas constructivas. "Son palabras hirientes y crueles. Se meten con mi familia, mi físico, mi país de nacimientos, la adopción e incluso especulan sobre si mis padres me quieren o no", expone. Asegura que es triste que esos comentarios vengan de otras mujeres que son madres, abuelas o incluso defensoras de causas sociales.

"Cada día entiendo menos", comenta resignada Gloria Camila. "Si no somos capaces de apoyarnos entre nosotros, ¿qué estaos enseñando a las generaciones que vienen detrás?", se pregunta.

Con este comunicado que ha colgado en sus Stories de Instagram pretende poner punto y final a la campaña de acoso que está sufriendo en redes sociales. Se refiere, por ejemplo, a los últimos comentarios que ha recibido en el vídeo que colgó de su vestido para los Premios Feroz. "Adoptada, colombiana, ordinaria...", le escribieron.

Pese a las críticas que recibió, fueron muchas las mujeres que mostraron su apoyo a Gloria Camila y le pidieron que hiciese oídos sordos a todas las críticas.