¿María José Suárez está celosa? Cazan a Iker Casilla con otra conocida modelo

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación en 2021, el exfutbolista se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de España. En las últimas semanas, su nombre ha sido relacionado con María José Suárez, amiga de su expareja, la presentadora Eva González. Sin embargo, ambos desmintieron cualquier relación sentimental, asegurando que solo eran amigos. Ahora, la revista "Diez Minutos" ha publicado en exclusiva unas imágenes del portero con la influencer, modelo y creadora de contenido en OnlyFans, Claudia Bavel.

Por su parte, María José Suárez, ex de Feliciano López y de Álvaro Muñoz Escassi, ha reaccionado con humor ante las fotografías de Casillas y Bavel. "Muy bien. ¿Qué me va a parecer?", ha comentado entre risas. Al ser preguntada sobre si el exfutbolista le enviaba mensajes con el emoji de fuego en Instagram, la modelo ha respondido divertida: "¿La qué? Mira, te voy a decir una cosa, menos mal que por lo menos me hacéis reír por las mañanas y ya empiezo el día con otra energía".

La empresaria y Miss España ha insistido en que no tiene nada que comentar al respecto: "¿Crees que yo me voy a poner aquí ahora a hablarte a ti de estos temas?". Además, sobre la supuesta decepción de Valeri por no haberse reunido con ella, comenta con ironía: "Hay que ver... ¿Y ahora también por qué eso?". Finalmente, al ser preguntada sobre la nueva relación de Casillas, concluye diciendo: "Ah, pues mira, yo me alegro. Muy bien, muy bien".