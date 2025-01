Qué fue de Nacho Polo: el exmarido de Víctor Sandoval lleva una vida de lujo entre Miami y Nueva York

Nacho Polo siempre será recordado en España como la pareja de Víctor Sandoval. Juntos han regalado grandes momentos a la historia de la televisión. Y por separado también. Porque la ruptura supuso horas y horas de tertulia televisiva. Un despechado Víctor Sandoval no dudó en mostrar su malestar con la ruptura y con la nueva vida de su expareja. Fueron muchos años de amor con un sonado desamor. La ruptura tiene hasta banda sonora: 'Nachopolízate', una paradodia que montó Sandoval para su exmarido.

"¡Nacho Polo, Nacho Polo!", la frase con la que introducía todos sus monólogos sobre su exmarido no tardó en hacerse viral. El culebrón entre ambos fue uno de los grandes temas de "Sálvame". Pero la andadura televisiva de ambos ya había empezado mucho antes.

En 1994, Víctor Sandoval y Nacho Polo empezaron una relación que les llevaría a pasar por el altar en el año 2006. Ambos se conocieron en un programa de televisión en el que trabajan juntos. Vivieron unos años gloriosos televisivamente hablando. La fama les llevó a Miami, donde Sandoval trabajaría en Telemundo. Pero todo saltó por los aires en 2013. ¿Qué les pasó? Según Sandoval, Nacho Polo vivía una vida de lujo a costa de su marido. Eso no ha cambiado. Polo vive a todo tren entre Miami y Nueva York. Sandoval, por su parte, vive en Madrid y trabaja como colaborador en Telecinco. Tras unos años duros en Sálvame, ahora trabaja en su continuación, "Ni que fueramos".

Nacho Polo, interiorista

Nacho Polo vive a caball entre Miami y Nueva York. Está casado con un empresario norteamericano llamado Robert Onuska, con quien lleva 9 años. Viven juntos en un increíble ático con vistas y, además, trabajan juntos. Han hecho un tándem perfecto en el que no escatiman en lujos, tal como se puede ver en las imágenes de Instagram de Nacho Polo. El ex de Sandoval y Robert Onuska han formado su propia empresa: Studio Twenty Seven, un estudio de decoración e interiorismo al que acuden clientes de todo el mundo. Se trata de un servicio selecto solo apto para personas con un gran poder adquisitivo. De hecho, tanto el piso como el estudio de la pareja parecen una galería de arte. Ambos visten de punta en blanco y tan pronto se les ve tomando un café en París como trabajando en Miami.

Al ver la vida de lujo que lleva Nacho Polo tras la sonada ruptura con Sandoval a más de uno no le importaría "nachopolizarse".