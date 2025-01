Nuevo susto para la familia Mohedano, la hija de Rosa Benito sufre un robo con fuerza en el hospital: "No tengo tiempo ni de mirarme"

Chayo Mohedano se ha llevado un gran susto cuando acudía con su hijo Antonio al hospital para una revisión tras sufrir un accidente. La prima de Rocío Carrasco se encontraba en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda donde sucedieron los hechos y que la cantante no dudó en compartir en instagram a través de una imagen del estado en el que quedó su vehículo.

Una ventana rota ha sido el desperfecto que se aprecia en la imagen que la hija de Rosa Benito subía a sus stories.

Robo con violencia

La cantante Rosario "Chayo" Mohedano, hija de Rosa Benito y sobrina de Rocío Jurado, ha sido víctima de un robo con fuerza en el aparcamiento del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. El incidente tuvo lugar mientras acompañaba a su hijo mayor a una revisión médica tras haber sido operado recientemente.

Chayo Mohedano, víctima de un robo con fuerza / Instagram

Un ladrón rompió la ventanilla trasera de su vehículo y sustrajo pertenencias de su interior, convirtiendo un día de acompañamiento familiar en una experiencia desagradable.

En sus redes sociales, Rosario Mohedano ha compartido mensajes de tranquilidad para sus seguidores: "Me paso por aquí para deciros que todo va bien. Me estoy adaptando a esta nueva realidad. No tengo tiempo ni de mirarme, pero os agradezco el cariño".

Sobrina de La más grande

Rocío Jurado se destacó como una de las cantantes más queridas y representativas de España. Nacida el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz, Rocío Carrasco Mohedano, cuyo nombre artístico es Rocío Jurado, inició su trayectoria musical a mediados de la década de 1960.

A temprana edad, Rocío Jurado mostró un talento innato para el canto. A los 16 años, obtuvo su primer triunfo en un concurso de talentos en su ciudad de origen y, poco después, comenzó a presentarse en diversos festivales y eventos en toda Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado debutó con su álbum titulado "Rocío Jurado canta a España", el cual reunía canciones populares de distintas regiones del país. El éxito de este disco impulsó su fama y la consolidó como una de las artistas más admiradas de España.

Durante su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 discos y vendió millones de copias por todo el mundo. Además de su habilidad como cantante, también fue una actriz muy apreciada por el público, participando en varias películas y series televisivas.

Rocío Jurado también apoyó activamente los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un símbolo para ellos. En una época en la que ser homosexual era un tema tabú en España, Rocío Jurado habló abiertamente sobre la importancia de respetar y aceptar a todas las personas, sin importar su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado también estuvo marcada por momentos trágicos. En 1984, perdió a su hermano en un accidente automovilístico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en coma por varios días. Rocío Jurado también luchó contra el cáncer y, tras una dura batalla contra la enfermedad, falleció en 2006 a los 61 años.