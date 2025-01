Pipi Estrada habla de los polémicos huevos de Carlos Costanzia: "Él los lanzó"

Este fin de semana, un paparazzi acusaba en el programa "Fiesta" a Carlo Costanzia de haberle lanzado varios huevos desde la ventana de su casa cuando se encontraba haciendo guardia en el lugar coincidiendo con la visita de Mar Flores a su nieto Carlo Jr. Algo que el actor desmentía indignado ante las cámaras de Europa Press, advirtiendo que tomará medidas legales por acusarle falsamente y sin pruebas de algo tan serio como una agresión y más en su situación (por sus antecedentes legales por un delito de estafa agravada).

Constanzia cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Alejandra Rubio, quien dejó claro en el plató "Vamos a ver" que Carlo no había tirado nada a la prensa: "Me parece una barbaridad. Y que se de voz a este señor haciendo esta serie de acusaciones que se toman como verdaderas sin ninguna prueba me parecen... dan por hecho que esto ha sido así y esto no ha sido así. Seamos un poco serios". Además, dejaba entrever que el culpable del "huevazo" podría ser uno de sus vecinos, descontentos con la presencia constante de varios coches de prensa a diario a las puertas de su urbanización.

Sin embargo, ahora ha entrado en escena Pipi Estrada, ex de Terelu Campos. "Tiene perfil, tiene perfil de lanzador... Es que tú no vas a confirmar algo que te va a producir una vergüenza tremenda, y creo que incluso la propia Alejandra lo ha desmentido, ¿no? Lo único que te digo es que cuando él estaba lanzando los huevos, Alejandra estaba presente", ha asegurado. "Los huevecitos los tira Carlo y Alejandra está presente", ha insistido.

Terelu, una abuela entregada

Pipi se ha pronunciado sobre la faceta de Terelu Campos como abuela entregada, al visitar a diario a Alejandra con tuppers desde que nació el pequeño Carlo. "Terelu con su gente es muy detallista y muy generosa. Que lleve tupper a su hija no me sorprende en absoluto. Yo creo que son gestos y detalles que a la propia Terelu le hacen feliz", ha apuntado, confesando que el recuerdo que tiene de la colaboradora "es que era una madre muy entregada, muy preocupada y sobre todo muy atenta".

Relación Terelu-Mar

Por último, el tertuliano se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que Mar Flores se habría negado a coincidir con Terelu, afirmando rotundo que "no son dos consuegras al uso, son dos personalidades completamente diferentes, por el camino han pasado cosas, hay también amistades por el medio que realmente entorpecen que haya una buena relación". "Nunca digas nunca jamás, pero a corto, medio plazo, no veremos a Terelu y a Mar Flores tomando un café juntas", ha sentenciado.