La última decisión que Isabel Pantoja ha tomado sobre el futuro de sus hijos tras su viaje a Gran Canaria: "Hubo mucha tensión"

Isabel Pantoja podría estar pensado en reaperecer en la pequeña pantalla. Según Antonio Rossi, la cantante estaría planeando volver a la televisión con un inesperado proyecto, ni más ni menos que una docuserie en la que la cantante estaría dispuesta a tratar aquellos temas que han marcado su vida, sin ignorar si quiera lo más espinosos.

"Isabel quiere abordar la cárcel, todo lo que ha pasado en su vida. Hablará de todo y de todos. No se va a omitir ningún capítulo de su vida en los diez que van a formar parte de la serie. Abordará sobre todo de la cárcel, que tiene muchas ganas. No se va a saltar nada de lo que conozcamos", ha asegurado el colaborador de 'Vamos a ver'. "Estoy convencido de que no abordará lo que pasó los primeros cinco días, sino lo que pasó a partir del día seis", ha continuado, un episodio que es desconocido para su familia, amigos y gran parte de su círculo.

Al margen de este posible nuevo rumbo profesional, la cantante ha sido noticia también por la decisión que habría tomado sobre la relación que querría mantener con sus hijos tras el sonado distanciamiento que mantienen desde hace años.

La tonadillera que tuvo posibilidad de encontrarse con Kiko Rivera e Isa Pantoja en Canarias, donde los tres se trasladaron para apoyar a Anabel tras el ingreso hospitalario de su hija, la cantante trazó un plan para que ese encuentro no se produjese. Una postura que evidencia que las cosas entre madre e hijos está lejos de arreglarse.

Última decisión

Según ha explicado Rossi, Isabel Pantoja viajó a Canarias con dos objetivos claros: "El objetivo prioritario, sin ningún tipo de dudas, era estar al lado de su sobrina, apoyarla y mostrarle su cariño, pero también había otro objetivo; no encontrarse con sus hijos, y lo consiguió".

Lo primero que hizo al llegar fue ir al hospital en un momento en el que sus hijos no estaban presentes. "Ellos lo sabían, pero no les preocupó porque no estaban allí", ha afirmado el colaborador, señalando que la situación fue tensa por la carga emocional del momento. "Hubo mucha tensión por lo que implicó y porque la sensibilidad estaba a flor de piel", ha añadido.