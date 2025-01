Ana Rosa Quintana niega que su regreso a la mañana tenga que ver con el fracaso de las tardes: "Hemos cumplido con las expectativas"

Este jueves se ha presentado la nueva temporada de El Programa de Ana Rosa, que se estrena el próximo lunes a las nueve de la mañana. Un regreso de la comunicadora a las mañanas que ella misma niega que sea por el fracaso en la audiencia de su programa vespertino: "Hemos cumplido con las expectativas".

A pesar de las palabras de Ana Rosa, resulta curioso que se produzca un cambio tan drástico así en la programación con el curso empezado, pero ella ha asegurado que "a mi lo que me han dicho siempre es que hemos cumplido con las expectativas. No era un cambio fácil y creo que hemos salvado los muebles".

De este modo, la que fuera la reina de las mañanas vuelve a su hábitat natural y, además, le ayudará más a conciliar. "Mis hijos ya tienen 20 años, te quiero decir que ya van solos. Se ponen el despertador, ya no no tenemos ningún problema. Yo creo que voy a tener más tiempo. Yo ahora llevo un año y medio sin comer en mi casa, por ejemplo", aseguró Ana Rosa, señalando que su marido, Juan Muñoz, está "encantado" con el cambio: "Se sigue levantando como cuando yo hacía las mañanas porque él cogió su rutina de deporte porque yo me levantaba muy pronto, decía que le sabía mal que me levantara yo y el quedarse en la cama. Empezó a hacer deporte a esa hora y luego cuando yo vine a la tarde dijo 'no, no, oye, yo no me cambio', o sea que él va a seguir igual que está".

Ana Rosa Quintana es una de las figuras más destacadas de Telecinco, aunque tiene una extensa carrera profesional. Inició su trayectoria en Radio Nacional de España y se estrenó en televisión en 1982 al presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después, se trasladó a Nueva York, donde fue corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 regresó a España, desempeñándose en varias emisoras de radio. No retornó a la televisión hasta 1994, cuando se incorporó a Telecinco como presentadora del programa Veredicto. Posteriormente, se trasladó a Antena 3 para conducir un espacio de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y más tarde copresentó Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Extra Rosa

Tras su paso por Extra Rosa, comenzó con Sabor a ti, un programa que impulsó su carrera y la consolidó como una de las principales caras de la cadena. En 2005, la presentadora volvió a cambiar de cadena y asumió la conducción de El Programa de Ana Rosa, que compitió con María Teresa Campos, quien había migrado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana consiguió cautivar al público, lo que llevó a que el programa de Campos fuera retirado de la programación.

Ana Rosa Quintana también lideró TardeAR, el programa vespertino de Telecinco que reemplazó oficialmente a Sálvame; sin embargo, ahora ha recuperado su espacio en las mañanas.