Anabel Pantoja lanza un duro comunicado tras la investigación por presunto maltrato infantil: "Se han dicho barbaridades"

Tras todas las informaciones que han salido a lo largo del día sobre la investigación sobre un presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y su novio David, finalmente la sobrina de Isabel Pantoja ha lanzado un duro comunicado a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales: "Se han dicho barbaridades".

Anabel Pantoja defiende la inocencia, tanto la de su novio como la suya, asegurando que "lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tengan que ver con Alma". En su comunicado, la sobrina de Isabel Pantoja se remonta al pasado 9 de enero cuando "Alma sufre un episodio, una crisis puntual, en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital".

También cuenta que, cuando los médicos pusieron en marcha el protocolo que los llevó a declarar al juzgado, "se nos cae el mundo al suelo porque decimos como puede ser, qué ha pasado". A pesar de ello, "colaboramos y, por supuesto, vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro".

Sin embargo, tras esta declaración judicial, Anabel Pantoja asegura que "se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, se han publicado barbaridades", dejando claro que actuará contra esto "dentro de un tiempo, porque no me voy a quedar quieta".

Asimismo, quiere que los que la escuchen entiendan "el dolor que estamos pasando" y que "entiendo que esto pueda ser complicado de entender, a mí me sigue costando comprenderlo, pero la única comprensión que encuentro es que mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padre sana y feliz".

Por último, asegura que "estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para estar en casa felices los tres y poder vivir nuestra vida".

Comunicado

Aquí está, transcrito, el comunicado íntegro de Anabel Pantoja:

"Me duele tener que hacer este vídeo aunque me veáis así. Después de todo lo que lo que he pasado aquí como justificándome o defendiéndome de algo que evidentemente no ha sucedido, al menos lo que se está publicando. Quiero empezar con este vídeo diciendo que Alma está en casa con su padre sana y feliz. Ahora quería explicaros que se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado, a través de mi representante, pero he dicho que no, que esto es tú a tú, que la gente que está ahí detrás, que me quiere y que me ha seguido todo este tiempo, los medios que me han apoyado y que han cuidado esta historia se lo merecen. Pero yo no estoy aquí en calidad de nada. Simplemente quiero deciros que hemos vivido una situación muy, muy desagradable, que han pedido muchos padres, porque a raíz de esta situación nos han llegado millones y millones de casos.

Todo viene porque el 9 de enero Alma sufre un episodio, una crisis puntual en la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días, pero afortunadamente sale todo bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y cosa que apoyamos.

Y por supuesto admiramos de que exista. Los médicos pasan el parte debido a bueno, porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días y demás. Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque decimos cómo puede ser, qué ha pasado. Vamos a darlo todo. Colaboramos, por supuesto, y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro.

Fuimos el lunes, estuvimos contándole nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante sin defendernos absolutamente de nada. Porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tengan que ver con Alma. A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y hacerlo todo lo correcto, como cualquier ciudadano, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, han publicando barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa absolutamente de nada.

Me duele en el alma porque se me está acusando o se nos está poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho. Pero no me preocupa porque sabéis dónde tengo la cabeza, la tengo en la salud de alma y en que esto se resuelva. Eso que está sucediendo ahora fuera, todo, todo, absolutamente, lo pillaré, pero dentro de un tiempo, porque no me voy a quedar quieta.

Espero que que entendáis el dolor que estamos pasando, porque muchos padres se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han pasado por el mismo bache, por esta misma situación injusta. Entiendo que esto pueda ser bastante complicado de entender. A mí me sigue costando comprenderlo, pero la única comprensión que encuentro es que mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con su padre sana y feliz.

Creo que por muchas historias que se hablen no hay nada más. Y por supuesto, estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para estar en casa. Felices los tres y poder vivir nuestra vida"