Cristina Pedroche abandona Zapeando por molestias relacionadas con su embarazo

La presentadora Cristina Pedroche está embaraza de su segundo hijo y, como tal, este estado le está provocando algunas molestias. La última le obligó a abandonar Zapeando, el programa de La Sexta en el que está colaborando. Eso sí, sí le ha dado tiempo a hacer un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

"He tenido que ir corriendo a hacer pis. O sea, ya estoy en ese punto del embarazo que parece que te estás haciendo pis todo el rato", aseguró, señalando que "de verdad el bebé no puede pesar tanto. O sea, no estoy en esas semanas todavía, esto va muy rápido", asegura en el vídeo.

Cristina Pedroche comenzó su camino profesional como modelo tras unirse a una conocida agencia que representa tanto a modelos como a actores. Durante esta etapa, apareció en distintos catálogos y prestigiosas revistas, además de participar en anuncios de reconocidas empresas como Movistar y Tampax, entre otras. Simultáneamente, tuvo pequeñas intervenciones en series como "Yo soy Bea" y "Sin tetas no hay paraíso" en 2009. También se estrenó como reportera en EATV, el canal de videojuegos de Electronic Arts, dando así sus primeros pasos en la televisión.

El verdadero salto a la fama de Cristina en el ámbito televisivo ocurrió en 2010 al integrarse al programa "Sé lo que hicisteis…". Este avance se dio al reemplazar a Pilar Rubio en el rol de reportera, manteniéndose en ese cargo hasta el final del programa en La Sexta en 2011. Más adelante, continuó con un rol semejante en "Otra Movida" emitido por Neox desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante este periodo, su carisma y habilidades resaltaron en el mundo del espectáculo, logrando apariciones en portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

Incursión en la radio y crecimiento en redes sociales

En septiembre de 2012, Cristina se aventuró en el ámbito radial al unirse al show "Yu: no te pierdas nada" liderado por Dani Mateo en Los 40 Principales. En noviembre del mismo año, empezó a participar en una sección del programa "Anda Ya" de la misma emisora. En marzo de 2013, su constante actividad en Twitter la convirtió en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en la red social. A finales de ese año, volvió a La Sexta para incorporarse al programa "Zapeando", conducido por Frank Blanco.

En febrero de 2014, Cristina hizo su aparición en un episodio de la séptima temporada de "La que se avecina". En marzo del mismo año, participó de manera especial en "Aída" y en octubre fue parte de dos episodios de la sexta temporada de "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, presentó la gala anual de los premios Neox Fan Awards y colaboró en "Los viernes al show" en Antena 3.

Cristina Pedroche y su vinculación con Atresmedia

En diciembre de 2014, Cristina firmó un contrato a largo plazo con el grupo Atresmedia, marcando un paso significativo en su carrera. En las campanadas de fin de año de 2014, causó revuelo con un vestido transparente. En marzo de 2015, se ausentó temporalmente de "Zapeando" para liderar en solitario la nueva temporada de "Pekín Express" en Antena 3, y en febrero de 2016, presentó el mismo formato en La Sexta.

Últimas apariciones y éxitos en televisión

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia. Durante las campanadas de fin de año de ese año, presentó nuevamente junto a Alberto Chicote en la Puerta del Sol de Madrid, destacándose por un traje con escultura de vidrio. A partir de septiembre de 2019, se unió a la temporada 2019-20 de "El hormiguero 3.0" en Antena 3.

En diciembre de 2019, fue la encargada de presentar las campanadas desde la Puerta del Sol por quinta vez, luciendo un diseño de Jacinto de Manuel que simulaba una mascarilla en homenaje a los confinados durante la pandemia de COVID-19. En 2021, lideró la presentación de "Love Island" y volvió a ser la anfitriona de las campanadas de Antena 3 para la Nochevieja de 2021.

Últimos logros

En diciembre de 2022, Cristina volvió a presentar las campanadas junto con Alberto Chicote, logrando liderar la audiencia por segundo año consecutivo en este importante evento televisivo, algo que continuó repitiendo hasta 2024, cuando perdió el primer lugar, que fue recuperado por TVE.