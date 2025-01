El motivo por el que el diseñador de famosos Juan Avellaneda estuvo una semana ingresado: "El susto fue fuerte"

Las alarmas respecto al estado de salud de Juan Avellaneda se activaban el pasado 20 de enero cuando, tras varios días sin publicar contenido en redes sociales (donde normalmente es muy activo), el diseñador de famosos revelaba que estaba ingresado en un hospital Teknon de Barcelona. "Me han detectado problemas respiratorios y, aunque estoy bien, me han recomendado quedarme unos días hospitalizado para tratarlo", compartió finalmente con sus seguidores, confesando que este nuevo problema de salud (hace años superó un cáncer de testículo) le había hecho "reflexionar sobre lo frágil que es todo y lo importante que es disfrutar del presente porque, de verdad, la vida puede cambiar en un instante".

Tras más de una semana hospitalizado, Avellaneda recibía el pasado lunes el alta y, acompañado por su marido Sergio Corbera, y protegiéndose con una mascarilla quirúrgica para evitar coger ningún virus, abandonaba el centro médico sin hacer declaraciones.

Muy recuperado, y con la sonrisa que le caracteriza, el diseñador ha reaparecido en redes sociales y ha emitido un comunicado en forma de vídeo para revelar cómo se encuentra y qué es lo que le sucedió realmente. "Sé que ha habido muchas especulaciones y he leído por ahí que me habían operado de un cáncer de pulmón. No ha sido exactamente eso, es mucho más light, pero el susto inicial sí ha sido fuerte. Ha sido más de una semana en el hospital cuando pensaba que serían solo 72 horas... He tenido un susto respiratorio que me ha obligado a parar, pero lo importante es que está todo bajo control y cada día me encuentro mejor", ha comenzado, agradeciendo la cantidad de mensajes y muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. "Gracias. Os leo, os siento cerca y me habéis emocionado muchísimo", ha confesado.

Trabajando desde el hospital

Y, como prueba, es que aunque han sido días "de reposo (obligado), también han sido de creatividad". "Seguimos con todo: nuevo contenido, nuevas colecciones y hasta algunas cosas para SEE IOU las he diseñado desde el hospital. Así que preparaos porque volvemos a tope, con más ganas que nunca de compartir, crear y disfrutar con vosotrxs. Gracias por estar ahí. Empezamos de nuevo!", ha anunciado, compartiendo la mejor de las noticias en forma de nuevos proyectos que reflejan que su problema de salud no ha podido con él sino que ha dado alas y fuerza a su creatividad. Avellaneda viste a muchos famosos, entre ellos, a su amiga Tamara Falcó.