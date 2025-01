Nía Correia da la cara y cuenta por primera vez su desagradable experiencia con Ana Obregón: "Si quieres hablar del tema hablamos"

Nia Correia se convertía sin quererlo en una de las protagonistas de la actualidad por su sonada polémica con Ana Obregón. Según contaba Alberto Herrera, presentador de TVE en Canarias, la cantante vivió un desagradable momento de la mano de Ana Obregón durante las campanadas de 2022.

Al parecer, la ganadora de Operación Triunfo acabó a lágrima viva por un fuerte encontronazo con la actriz. Un episodio sobre el que se lleva semanas especulando y sobre el que solo se ha pronunciado Ana Obregón para desmentir lo sucedido y afirmar que lo único que le dijo a la joven es "no puedes tener a medio equipo esperando por ti".

Ahora, la cantante ha aprovechado su paso por La Resistencia para zanjar la polémica.

Nia se pronuncia

Hasta ahora Nia Correia se había mantenido al margen de su polémica con Ana Obregón y había preferido guardar silencio después de que el presentador Roberto Herrera destapase la controvertida actitud que la bióloga habría tenido con ella durante la grabación del spot promocional de las Campanadas de TVE en 2022.

Como reveló el canario, la triunfita no salía en el anuncio porque la protagonista de 'Ana y los 7' la habría hecho llorar "a lágrima viva" al meterse con su físico y afearle de malas maneras que hubiese llegado tarde al rodaje.

Algo que Obregón ha negado rotundamente en 'Y ahora Sonsoles', defendiendo su profesionalidad y la buena relación que siempre ha tenido con sus compañeros, acusando a Roberto de querer su minuto de gloria y promocionar su programa en la Tv Canaria a su costa, y advirtiendo que tomaría medidas legales por todo lo que se ha dicho en los últimos días sobre su carácter caprichoso, soberbio y altivo en algunos de los proyectos en los que ha trabajado.

Una polémica sobre la que ahora, contra todo pronóstico, se ha pronunciado Nia, dejando contra las cuerdas a Ana. La cantante ha visitado 'La Revuelta' para hablar de su próxima participación en el Festival Viña del Mar en Chile y, como no podía ser de otra manera, David Broncano le ha preguntado qué ocurrió realmente entre la bióloga y ella en la grabación del anuncio de las Campanadas.

"Si quieres hablar del tema hablamos", apuntaba el presentador. Y ha sido entonces cuando la canaria ha lanzado un rotundo mensaje que no deja lugar a dudas: "No me gusta seguir hablando de esto porque estoy yo currándome mi carrera y mis cosas para que ahora salga esto y la gente me asocie a esto, sinceramente prefiero que no... no he abierto la boca y hasta aquí. No quiero decir nada. Solo que Roberto no dijo ninguna mentira y yo no he abierto la boca", ha sentenciado, revelando así que su compañero contó la verdad cuando arremetió contra Obregón y es cierto que se lo hizo pasar tan mal que finalmente no apareció en el anuncio promocional.