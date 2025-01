Una de Oviedo y uno de Gijón, cita explosiva en First Dates: "Soy bastante mal tomado"

Miranda, ovetense de 73 años, acudió a First Dates para encontrar el amor y conoció a José Luis, de 72 años y natural de Gijón. La pareja encontró puntos en común y cayeron en la cuenta de que su historia ya había empezado antes del programa de citas de Cuatro.

Miranda no quería casarse y terminó pasando dos veces por el altar. Ahora, viuda por partida doble, se considera una mujer muy exigente a la hora de buscar el amor y muy intuitiva. Se fija en los zapatos; en que estén limpios. Por suerte su cita llegó en perfecto estado de revista y comparte su obsesión por la limpieza y la apariencia aseada de las personas. El empresario jubilado confiesa que tuvo que despedir a dos personas "por malos olores".

Superada la primera impresión en la que ella miró sus zapatos y él observó el aspecto de ella, empezaron a intimar. "Eres de Oviedo... yo soy del culo moyao, de Gijón", le explicó él. Ella ponderó la ciudad, "la más guapa de toda Asturias". A Miranda le gustó José Luis y todo lo que contaba. Él buscaba una mujer diferente físicamente, "más fina". Tampoco le gustó su espiritualidad y la lección que le dio sobre los signos del zodiaco.

Compartieron una cena agradable, sin contratiempos. La cosa iba bien hasta que sacaron temas del pasado. Porque su historia viene de lejos. Fue Miranda la que se dio cuenta que ya se conocían de antes y que habían hablado por Facebook. De hecho, habían quedado para tener una cita y ella no se presentó. "A ti te pareció mal y ya no me hablaste más", le recordó la de Oviedo. "No me diste opción a nada más, enseguida te enfadaste", añadió. La respuesta de José Luis: "Soy bastante mal tomado".

Lo cierto es que a Miranda todo el mundo le sonaba de antes. Llegó al programa y le preguntó a Carlos Sobera si era el presentador. Él le respondió que era el "metre" y ella se quedó algo confundida. "Me suena la cara del metre como si lo hubiera visto en la televisión", comentó después al equipo del programa. Sobera llegó a pensar que estaba bromeando y le siguió el rollo asegurando que se conocían porque era su vecino del quinto.

¿Se fueron juntos los asturianos? La respuesta es no. Ella sí estaba dispuesta a volver a quedar con él (y presentarse), pero él no encontró en ella a su pareja ideal.