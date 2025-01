"Así recuperé mi casa en seis días": adiós exprés a los okupas de una vivienda

"Así recuperé mi casa en seis días". Podría ser el título del libro escrito por Inma, una mujer murciana que sufrió durante largos años el calvario de tener una vivienda de su propiedad okupada. O, para aplicar el término actual más concreto, "inquiokupada", pues sus inquilinos dejaron de pagar el alquiler y se habían agarrado a la protección que la normativa da a los okupas en supuesto estado de vulnerabilidad para evitar el desalojo.

La mujer española ha logrado, sin embargo, echar a los okupas de su propiedad en apenas unos pocos días. Y lo ha hecho con el asesoramiento y apoyo de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. "Soy Inma, de Murcia. No sé cómo asumir que tengo casa por fin después de 4 años y tres meses de lucha, mucha negociación y mucho sufrimiento. Quiero mandar mucho ánimo a todos los afectados por inquiokupas y okupas", ha señalado la protagonista en un vídeo.

En el mismo, da las "gracias a los integrantes de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. "Me han asesorado, me han ayudado y me han acompañado en este largo largo largo camino. Mucho ánimo a todos, que al final se consigue". ha querido comunicar la propia Inma, emocionada tras lograr recuperar su vivienda.

¿Pero cómo lo ha conseguido en apenas seis días tras no haberlo logrado durante más de cuatro años? La clave para ella ha sido aprovechar una ventana temporal de oportunidad que se la abrió. Y todo gracias a la política, esfera donde se ha implantado con gran intensidad el debate en torno al grave problema de la okupación de viviendas.

Inma pudo beneficiarse del decaimiento del decreto que protegía a los okupas declarados como vulnerables y evitaba su desalojo forzoso pese a que llevasen mucho tiempo sin pagar el alquiler. Fueron apenas seis días: los transcurridos desde que PP y Junts votaron en contra del decreto, tumbándolo; hasta que el decreto volvió para ser aprobado tras una negociación entre el PSOE y Junts.

Esos apenas seis días en los que las medidas de protección a los okupas fueron tumbados fueron claves para que Inma solucionase un problema con los okupas que llevaba años enquistado, causándole más que quebraderos de cabeza. Ahora puede volver a disfrutar a su antojo de su propiedad y, tal y como ha declarado, bajo ningún concepto volverá a alquilarla.

El decreto en cuestión forma parte del decreto Ómnibus en el que van varios paquetes de medidas, rechazado en un primer lugar por PP y Junts y aceptado posteriormente en un formato más reducido y tras una negociación con del Gobierno de Pedro Sánchez con el partido independentista catalán.

De hecho, el apoyo final mayoritario a ese decréto Ómnibus, aunque sea en una segunda versión más reducida, ha levantado muchas ampollas entre los afectados por la okupación, especialmente decepcionados con el PP tras su decisión final de respaldar el Ómnnibus, paquete en el que va incluida la subida de las pensiones.