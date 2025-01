Revolución en Telecinco, que no cancela sino que renueva este conocido programa (a pesar de todo lo que se ha dicho)

Telecinco vive una completa revolución tras el traslado de Ana Rosa Quintana a las mañanas, dejando a su suerte el Tardear que ahora presentarán Frank Blanco y Verónica Dulanto. Pero esto no acaba aquí, es que hay un programa que, a pesar de todo lo que se ha dicho, no solo no lo cancela, sino que lo ha renovado para que pueda seguir, al menos, hasta la primera semana de mayo.

Se trata de El diario de Jorge, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que, inicialmente no iba a llegar ni a final de 2024 y ahora vemos cómo lo deciden alargar, tal y como publica la cuenta especializada en televisión, Algo Pasa TV. Y es que, de todos modos, parece que el programa de Jorge Javier Vázquez está viviendo unos días bastante buenos respecto a la audiencia, así que no es de extrañar que renueve su confianza.

Eso sí, hay que contar con que dentro de nada comenzará Supervivientes, con Jorge Javier Vázquez también al frente así que volveremos a tener al presentador estrella de Telecinco durante un buen número de horas al día. Además de estos dos programas, Jorge Javier cuenta con Hay una cosa que te quiero decir en la noche de los sábados.

Jorge Javier Vázquez es un reconocido presentador y comunicador español en el ámbito del entretenimiento en España. Nació el 25 de enero de 1970 en Badalona, Barcelona, y se ha destacado por su carisma, versatilidad y excelentes habilidades comunicativas a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación.

Vázquez comenzó su trayectoria televisiva en la década de los 90, trabajando en programas de diversos géneros. Entre sus colaboraciones más notables está su participación con Ana Rosa Quintana en "Sabor a ti", un programa vespertino de Antena 3, antes de que Quintana se convirtiera en referente de las mañanas. No obstante, su verdadero salto al estrellato llegó en 2003 cuando asumió el rol de presentador del popular programa de crónica social "Aquí hay tomate". Su estilo cercano y su destreza para tratar temas polémicos lo hicieron muy querido entre el público, convirtiendo el programa en un éxito.

A lo largo de su carrera, Jorge Javier ha estado involucrado en una extensa variedad de programas de televisión, tales como talk shows, realities y programas de entretenimiento. Su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y conectar con la audiencia lo han establecido como uno de los presentadores más estimados en España.

Un hito importante en su carrera ha sido su papel como conductor de "Gran Hermano", uno de los reality shows más conocidos en España. Su habilidad para dirigir el programa y manejar situaciones tanto emotivas como controvertidas ha sido crucial para su éxito sostenido en este rol. Su trabajo en "Sálvame" y "Sálvame Deluxe" también ha sido destacado, manteniéndose en el aire durante 14 años. Tras la reciente cancelación de estos programas y una baja médica, Jorge regresó a la televisión con "Cuentos Chinos", proyecto que intentaba destronar a "El Hormiguero", pero fue finalmente cancelado.

Programas

Actualmente, lleva adelante los programas "El Diario de Jorge" y "Hay una cosa que te quiero decir".

Fuera del ámbito profesional, Jorge Javier ha sido franco sobre su orientación sexual y ha utilizado su influencia para abogar por la igualdad y los derechos de la comunidad LGBTQ+ en España.