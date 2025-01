La valiosa información que maneja Belén Esteban sobre el verdadero motivo que llevó a la hija de Anabel Pantoja a ingresar en el hospital: "No quiero meter la pata"

No se habla de otra cosa. La polémica en la que se ha visto envuelta Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez, investigados por un presunto caso de malos tratos hacia su hija Alma se ha convertido en el tema del día y promete traer mucha cola.

Tras permanecer 18 días ingresada en el hospital materno infantil de Gran Canaria, la pequeña de algo más de un mes de vida, recibía el alta este lunes y volvía a casa con sus padres, que no podían esconder su felicidad tal y como hacían saber en sus redes sociales y a los medios que se desplazaban hasta su domicilio para hacer guardia.

Lo que nada hacía presagiar es que, solo unos días después la historia fuese a adoptar este cariz cuanto menos inesperado y sobre el que ninguno de los implicados se ha pronunciado aún.

No obstante, Belén Esteban, íntima amiga de la influencer, no ha dudado en pronunciarse en Ni que fuéramos... donde a punto a estado de desvelar ciertos detalles desconocidos hasta el momento.

Valiosa información

Impactante noticia de última hora que sale a la luz cuatro días después de que Anabel Pantoja y David Rodríguez regresasen a casa con su hija Alma, después de que la pequeña permaneciese ingresada con pronóstico reservado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria durante 18 días. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas ha confirmado la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su bebé y que habría motivado su ingreso hospitalario entre el 11 y el 27 de enero.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, la intervención de la Justicia está motivada por la remisión de oficio desde el centro hospitalario al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero.

El contenido de este informe señala que fue ratificado por un peritaje médico forense. Actualmente, indican, la investigación persigue "aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé" con el fin de protegerla y "considerando únicamente su interés superior".

En cuanto a los progenitores de la bebé, Anabel y David, prestaron declaración ante el juez el pasado lunes, 27 de enero, y lo hicieron en calidad de investigados y con asistencia letrada, si bien se puntualiza que "en ningún momento fueron detenidos".

Así tras tomarles declaración, la autoridad judicial de Las Palmas ha acordado inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, ya que la pareja reside en Arguineguín, en el municipio de Mogán, y sería donde supuestamente habría sucedido el episodio.

El Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria no acordó ninguna medida cautelar, tras tomar declaración a los progenitores, ni en lo que se refiere a la situación personal de los investigados ni sobre la tutela de la bebé. La investigación continúa su curso, teniendo las actuaciones carácter reservado.

Un delicado asunto sobre el que por el momento no se ha pronunciado ni Anabel ni nadie de su entorno.

Aunque Belén Esteban ha cuestionado que el TSJC haya emitido este comunicado, sí que está a favor de seguir los protocolos por el cuidado del menor: "Que está muy bien que se haga un protocolo. Eso no te lo voy a poner yo en contra, pero las cosas se dicen de muchas maneras porque poner en un titular el maltrato es muy cruel y ellos están con su hija en su casa. Y no quiero hablar más porque no quiero meter la pata. Pero bueno, cuando acabe todo esto, espero que hable ella y nada más. Que la quiero con locura", ha continuado diciendo visiblemente emocionada al hablar de su gordi, que es como llama a Anabel Pantoja. Además, ha confesado que no ha sido fácil para ella asistir a su puesto de trabajo tras las últimas informaciones que han visto la luz.