Adiós a no encontrar nada en la cocina: estos son los trucos para poner orden en cajones y armarios

Seguro que te ha pasado: abres un cajón de la cocina y revuelves y revuelves porque no encuentras la garcilla, no encuentras el colador, no encuentras la pala de madera... Poner orden en los armarios de la cocina es esencial, dado que ésta es una de las áreas más utilizadas de una vivienda. Mantener sus compartimentos organizados no solo facilita la preparación de comidas, sino que también contribuye a la longevidad de los utensilios y alimentos almacenados. Los expertos te ayudarán con estos útiles consejos.

Categorización de artículos

El primer paso para organizar un armario es categorizar todos los artículos. Esto no solo implica separar los alimentos de los utensilios, sino también dentro de estas categorías, dividir por subcategorías, como tallas, tipos de material y uso. Por ejemplo, los alimentos pueden organizarse en enlatados, secos y frescos, mientras que los utensilios pueden dividirse en tipos como sartenes, ollas y cuchillos. Utilizar etiquetas para cada categoría ayuda a localizar rápidamente cualquier artículo.

Optimización del espacio vertical

Liberar espacio en armarios es una cuestión de aprovechar cada dimensión disponible, especialmente la vertical. Utilizar estanterías ajustables o insertables permite el almacenamiento de manera que cada espacio esté adaptado a la altura del artículo almacenado. Asimismo, es posible instalar ganchos en las paredes internas para colgar utensilios livianos o cestas, ampliando el espacio útil.

Rotación y mantenimiento del inventario

Mantener un sistema de rotación de inventario es esencial para prevenir la caducación de alimentos. Implementar la estrategia del "primero entrar, primero sale" ayuda a garantizar el uso efectivo de los productos antes de que se echen a perder. Un inventario constante y actualizado proporciona un control preciso de las cantidades y asegura que los armarios no estén sobresaturados.

Utilización de contenedores transparentes

El uso de contenedores transparentes facilita la visibilidad y el acceso rápido a los productos. Se recomiendan formatos estandarizados que aumenten la coherencia visual y permitan un apilamiento seguro. Este tipo de contenedores también son efectivos para mantener alimentos secos frescos por más tiempo, reduciendo la entrada de humedad o posibles plagas.

Soluciones personalizadas

Cada cocina es única, por lo que encontrar soluciones personalizadas es crucial. Esto puede incluir la instalación de organizadores deslizantes, bandejas giratorias en esquinas inaccesibles o la incorporación de carritos portátiles para extender el espacio de almacenamiento hacia áreas adyacentes a la cocina.

Mantenimiento

El mantenimiento es una parte integral de cualquier sistema de organización. Proceder a una revisión mensual permite ajustar cualquier inconveniente y realizar limpieza. Este proceso también ofrece la oportunidad de reevaluar si el actual sistema de organización continúa siendo el más eficiente para los hábitos y el uso diario.