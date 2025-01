El drama de una joven con narcolepsia desde que era adolescente: "La gente pensaba que era una vaga"

Cuando las personas escuchan narcolepsia, lo primero que piensan es en una persona que se duerme en las esquinas. Pero es mucho más que eso, todo un drama que está viviendo la joven Julia Pardo, de Extremadura, que padece este enfermedad desde que era adolescente, tal y como explicó en Espejo Público, el programa que presenta Susanna Griso en Antena 3: "La gente pensaba que era una vaga".

Y es que esta joven, que tiene una enfermedad incurable, se queda dormida en cualquier sitio, lo que le dificulta en gran medida su vida diaria al tener que estar siempre acompañada, mientras que hay otras actividades imposibles para ella como es conducir.

"Sobre los 15 años empecé a notar que algo pasaba pero no le poníamos nombre a lo que era", es más, afirma que "la gente pensaba que era una vaga y en el instituto me sentía frustrada, no es que no tuviera ganas de estudiar es que no podía controlarlo", le comentaba a Miquel Vals durante la conexión.

Esta enfermedad también supone un problema para encontrar trabajo, es más, ha perdido unos cuantos. "Puedo hacer casi cualquier trabajo, que no sea de riesgo. Mi problema es el horario porque lo que se recomienda es que haga siestas cada dos horas de veinte minutos" asegura, señalando que "ningún jefe se lo puede permitir".

Además, lleva cuatro años esperando a que le concedan la incapacidad, un reconocimiento que, como explica, le permitirá tener nuevas oportunidades laborales.

La narcolepsia es una enfermedad neurológica que afecta el control del sueño y la vigilia. Las personas que padecen de narcolepsia experimentan somnolencia excesiva durante el día y episodios incontrolables de sueño repentino. Este trastorno puede interferir significativamente con las actividades diarias, afectando tanto la calidad de vida como la seguridad personal. Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, se estima que la narcolepsia afecta a una de cada 2.000 personas en Estados Unidos.

El síntoma más característico de la narcolepsia es la somnolencia excesiva diurna, que puede llevar a los pacientes a quedarse dormidos sin previo aviso. Sin embargo, existen otros síntomas que también son comunes:

Cataplejía: Pérdida súbita del tono muscular, a menudo desencadenada por emociones fuertes como la risa o el miedo.

Parálisis del sueño: Incapacidad temporal para moverse o hablar mientras se está despertando o quedando dormido.

Alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas: Experiencias oníricas vívidas que ocurren al inicio del sueño o al despertar.

Causas de la Narcolepsia

La exactitud de las causas de la narcolepsia aún es objeto de estudio, pero se ha identificado que la falta de un neurotransmisor cerebral llamado hipocretina (u orexina) juega un papel crucial en el desarrollo de la enfermedad. Esta proteína es responsable de regular la vigilia y el sueño REM. Factores genéticos, infecciones y lesiones cerebrales también han sido asociados como posibles desencadenantes.

El diagnóstico de la enfermedad se basa en una combinación de evaluación clínica y pruebas especializadas. Dos de las pruebas más comunes son la polisomnografía nocturna y el Test de Latencia Múltiple del Sueño (MSLT). La polisomnografía monitorea las ondas cerebrales, los niveles de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y la respiración durante el sueño. Por otro lado, el MSLT mide cuánto tiempo le toma a una persona quedarse dormida en el día en condiciones controladas.

Si bien la narcolepsia no tiene cura, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar sus síntomas. Estos incluyen:

Medicamentos: Los estimulantes como el modafinilo son comúnmente prescritos para reducir la somnolencia diurna. Además, los antidepresivos pueden ayudar a mitigar los episodios de cataplejía y las alucinaciones.

Modificaciones en el estilo de vida: Adoptar hábitos de sueño saludables, como mantener un horario regular, evitar la cafeína y el alcohol antes de dormir, y tomar siestas programadas, puede mejorar considerablemente la calidad de vida.

Terapia de apoyo: La educación sobre la enfermedad y el apoyo psicológico pueden ayudar a los pacientes a lidiar con el impacto emocional y social de la narcolepsia.

La enfermedad puede tener un impacto profundo en la vida diaria de las personas afectadas. La somnolencia excesiva y la cataplejía pueden limitar la capacidad para conducir, trabajar y participar en actividades sociales. Además, existe un riesgo aumentado de accidentes debido a los episodios de sueño incontrolable. En el ámbito laboral, las personas con narcolepsia pueden enfrentar desafíos relacionados con la concentración y la productividad, lo que a menudo requiere adaptaciones especiales en el entorno de trabajo.

Avances en la Investigación de la Narcolepsia

La investigación sobre la narcolepsia ha avanzado significativamente en los últimos años. Investigadores de todo el mundo están trabajando para comprender mejor la genética y la biología subyacente de la enfermedad.

Además, se están explorando terapias innovadoras, como el uso de anticuerpos monoclonales para restaurar los niveles de hipocretina, ofreciendo esperanza para tratamientos más efectivos en el futuro.

La narcolepsia es una enfermedad que, a pesar de ser poco conocida, afecta profundamente a quienes la padecen. La educación y la comprensión sobre esta condición son esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y avanzar hacia un futuro donde los síntomas puedan ser manejados más eficazmente.