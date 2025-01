El futuro de Jorge Javier Vázquez en el aire tras la vuelta de Ana Rosa a las mañanas: "No descartamos reestructurar las tardes"

Mediaset ha anunciado que Ana Rosa Quintana regresa a las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa' a partir del próximo lunes 3 de febrero. De esta manera, la periodista volverá a ponerse al frente de este mítico magacine, producido en colaboración con Unicorn Content.

La presentadora de televisión ha asegurado en directo desde 'TardeAR' que "tengo el corazón partío, porque me reencuentro con el equipo de las mañanas, con los que he estado muchos años, pero dejo a este", sin embargo le ha restado importancia porque "no me voy a Tombuctú".

El regreso de este formato implicará una remodelación de la franja matinal de la cadena, que contará con una versión reformulada de 'La Mirada Crítica' con Ana Terradillos y continuará con 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a Ver', con Joaquín Prat al frente.

Por su parte, Verónica Dulanto y Frank Blanco presentarán 'TardeAR' en la franja vespertina de Telecinco, también a partir del próximo 3 de febrero.

Sin embargo, con este juego de sillas queda por saber qué papel le tocará desempeñar a Jorge Javier Vázquez, que sigue al frente del programa de las tardes de Telecinco El diario de Jorge.

Futuro profesional

El movimiento de Ana Rosa de la tarde a la mañana no ha sido al azar. Y es que Telecinco está imerso en reestructurar su programación y esto incluye el paso estratégico de devolver a Ana Rosa a lo que ella considera su "sitio natural".

Ahora, queda saber también qué lugar ocupará Jorge Javier Vázquez, quien compartía la franja de tarde con la presentadora en El diario de Jorge, un espacio que, según anuncian desde Telecinco, ha renovado por una segunda temporada.