Makoke sobre la acusación de maltrato infantil a Anabel Pantoja: "Es una desgracia"

Makoke se ha dejado ver este viernes en la pasarela de moda flamenca "Simof" junto a su pareja y allí se ha pronunciado sobre la investigación abierta a Anabel Pantoja y David Rodríguez por un supuesto delito de maltrato infantil a su hija Alma. "Es un tema muy horrible. Por donde lo mires es un tema feo, triste y me imagino como lo tienen que estar pasando", ha comenzado diciendo la colaboradora de televisión y ex de Kiko Matamoros.

A Makoke le "cuesta creer" que la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, hayan podido hacerle algo a la pequeña Alma, que estuvo 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con pronóstico reservado. "Pero claro tampoco se abren diligencias así" como así, ha comentado en relación al comunicado que emitió este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canaria.

Casi sin palabras, Makoke ha dejado claro que "no me lo creo": "A lo mejor ha sido un accidente, no sé qué decir". "No tengo tanta amistad para escribirle ni nada. Además lo debe de estar pasando mal, porque ya se pasa mal con un hijo enfermo, pues con esto que se está liando... Es una desgracia por donde lo mires", ha añadido. "Esto es muy feo y comentarlo además de una hija, tiene que ser de las cosas más duras. Seguro que esa niña no ha recibido esos malos tratos", ha rematado.

Pasando a un tema más agradable, Makoke se ha referido a la pasarela de moda flamenca y a su futuro marido (hace pocas semanas anunció que se casará próximamente con su novio Gonzalo). "Es una feria que me gusta y me encanta que cada vez sea más grande. Es la primera vez que vengo con él, a quien también le encanta la feria aunque la que me visto soy yo, él no", ha concluido.