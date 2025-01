Makoke da un paso al frente y cuenta lo vivido con la hija de Anabel Pantoja: "Seguro que esa niña..."

Sigue siendo la noticia del día y, probablemente la de las próximas semanas. Desde que ayer saltara al panorama nacional la noticia de que Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez están siendo investigados por presuntamente, maltratar a su hija Alma, todos los medios de comunicación están siguiendo de cerca la última hora de este episodio que según la influencer "está siendo una pesadilla".

Desde que se desvelara que la pequeña había ingresado en el hospital materno infantil de Gran Canaria sin que trascendiera el motivo de su hospitalización.

Por ello, muchas son las teorías que siguen circulando sobre el verdadero problema de la niña y si sus padres tuvieron o no algo que ver.

Ahora, Makoke tampoco se ha quedado atrás y ha decidido opinar sobre el tema del momento, centrándose en el estado de la pequeña Alma.

El estado de Alma Rodríguez Pantoja

Makoke se ha dejado ver este viernes en la pasarela de moda flamenca 'Simof' junto a su pareja y futuro marido -ya que anunciaron hace pocas semanas que se casarán próximamente- Gonzalo muy feliz porque "es una feria que me gusta y me encanta que cada vez sea más grande".

La colaboradora de televisión ha desvelado que "es la primera vez que vengo con él", a quien "también le encanta la feria aunque la que me visto soy yo, él no". Allí, ha atendido a las medios y ha desvelado qué opinión tiene de la investigación abierta contra Anabel Pantoja y David Rodríguez.

"Es un tema muy horrible, por donde lo mires es un tema feo, triste y me imagino como lo tienen que estar pasando", ha comenzado diciendo y que "me cuesta creer" lo que se está diciendo, "pero claro tampoco se abren diligencias así".

Sin saber muy bien qué decir, Makoke ha dejado claro que "no me lo creo" y ha reflexionado con que "a lo mejor ha sido un accidente, no sé qué decir". Además, ha comentado que "ni tengo tanta amistad para escribirle ni nada, además lo debe de estar pasando mal porque ya se pasa mal con un hijo enfermo, pues con esto que se está liando... es una desgracia por donde lo mires".

Por último, la exconcursante de realities ha asegurad que "esto es muy feo y comentarlo además de una hija, tiene que ser de las cosas más duras" y que "seguro que esa niña no ha recibido esos malos tratos".