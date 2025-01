Primeras palabras de Anabel Pantoja tras su último comunicado: "No me voy a quedar de brazos cruzados"

Tras su último comunicado en vídeo, donde Anabel Pantoja aseguraba que lo que le había ocurrido a su hija Alma había sido "un episodio", la sobrina de Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha hablado con una reportera de Tardear: "No me voy a quedar de brazos cruzados".

Entre las declaraciones que ha obtenido de Anabel, la reportera explicó que le había dicho que "no hemos mentido en nada, seguiremos colaborando con la justicia en todo lo que me pidan y cuando se resuelva no me voy a quedar de brazos cruzados". Y es que, tal y como le transmitió, "es todo muy injusto y nadie les va a devolver todo lo que están pasando".

Anabel Pantoja considera que lo que está sucediendo es una "mancha" que "no va a desaparecer con el paso del tiempo".

El procedimiento legal comenzó el 21 de enero después de que se recibiera un reporte médico del hospital, fechado el 17 de enero, que describía el estado de salud de la niña. Este documento fue posteriormente confirmado por un examen médico forense. La investigación busca aclarar tanto el origen como las causas de las lesiones de la menor, garantizando siempre su protección y seguridad.

El 27 de enero, los padres de la niña se presentaron ante el juez como investigados, acompañados por su abogado. No se realizaron arrestos. Después de sus declaraciones, el caso fue trasladado al juzgado de San Bartolomé de Tirajana, bajo la sospecha de que los hechos tuvieron lugar allí.

Hasta el momento, no se han tomado medidas cautelares en relación con la custodia de la niña ni respecto a sus progenitores. La investigación continúa, y todas las actuaciones están bajo secreto de sumario.

Situación complicada

Anabel Pantoja y David Rodríguez, padres de Alma, nacida en noviembre, enfrentaron una situación especialmente complicada cuando, con solo 40 días, su hija fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Tras 18 días en el hospital, Alma fue dada de alta esta semana. Anabel Pantoja expresó su agradecimiento en sus redes sociales diciendo: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Queríamos manifestar nuestro más profundo agradecimiento por todo el cariño y apoyo que han brindado hacia ella. Sus oraciones, preocupación y afecto. Ella lo sabrá cuando crezca."