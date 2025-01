La profesión frustrada de Antonio Resines: empezó dos carreras antes de terminar en el cine

Antonio Resines es uno de los actores españoles más queridos. A sus 70 años sigue al pie del cañón y acaba de rodar su última película, Mikaela. El actor cambia de género: se pasa a la acción. En este thriller que se estrena el 31 de enero, Resines interpreta a un policía que le toca actuar en medio de un atasco formado en la autopista a causa de una gran nevada. Entre los coches que están atrapados en la nieve hay un furgón blindado, que será el objetivo de una banda de ladrones que aprovecharán el caos para atracarlo.

La carrera de Antonio Resines es extensa. Cuenta con numerosos películas de cine, series de televisión, obras de teatro y un premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista. Por todos es conocido su papel en la serie de televisión "Los serrano", pero quizá no todo el mundo sabe qué hacía antes de empezar en el mundo de la interpretación.

Antonio Resines, hijo de abogado, comenzó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid en 1971. La terminó dejando y se pasó a la facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. En medio de esta segunda carrera comenzó a hacer sus pinitos en el mundo del cine. Como compañeros de clase a Carlos Boyero y Fernando Trueba. Juntos decidieron rodar una película que supuso el debut del segundo: Ópera prima. Ahí empezó todo. Su carrera empezó a despegar.

Antonio Resines, ¿de "El Hormiguero" o de "La revuelta"?

El actor se encuentra inmerso en la campaña dcompe promoción de la película Mikaela. Esto quiere decir que le ha tocado hacer el tour por los programas del momento, incluyendo la típica visita a El Hormiguero y, después, a La revuelta.

Antonio Resines ha hablado de forma contundente sobre la competencia entre ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’, dos programas que luchan por la audiencia en la misma franja horaria, y que, según el actor, han sido excesivamente politizados. Resines, quien tiene experiencia en ambos espacios, reflexionó sobre cómo se ha malinterpretado este enfrentamiento en los medios.

En una entrevista para ‘El Mundo’, Resines expresó su visión, asegurando que mantiene buenas relaciones con ambos equipos. "A El Hormiguero voy menos últimamente, pero sí, me llevo bien con ambos," comentó el actor, quien destacó que es importante “estar razonablemente a bien con todo el mundo, al margen de las ideologías de cada uno.” Aunque no profundizó en las posturas ideológicas de los presentadores, admitió que “las puede imaginar.”

Resines también enfatizó que no ve ningún conflicto en la competencia entre ambos programas, ya que su carrera se ve beneficiada por ambos. "A mí me da exactamente igual, yo voy a ir a los dos sitios porque me conviene,"explicó. De igual forma, se refirió a la polémica generada por la entrevista de Jorge Martín y la diferencia de trato entre ambos espacios, asegurando entre risas: “No me ha pasado a mí porque no se atreven.”