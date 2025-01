La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez en el punto de mira por los presuntos malos tratos a su hija Alma: "No me voy a quedar quieta"

Sigue siendo la noticia del día y, probablemente la de las próximas semanas. Desde que ayer saltara al panorama nacional la noticia de que Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez están siendo investigados por presuntamente, maltratar a su hija Alma, todos los medios de comunicación están siguiendo de cerca la última hora de este episodio que según la influencer "está siendo una pesadilla".

Desde que se desvelara que la pequeña había ingresado en el hospital materno infantil de Gran Canaria sin que trascendiera el motivo de su hospitalización.

Por ello, muchas son las teorías que suguen circulando sobre el verdadero problema de la niña y si sus padres tuvieron o no algo que ver.

Hasta ahora, la única que se ha pronunciado ha sido Anabel Pantoja a través de sus redes sociales. Con un comunicado vía Instagram, la influencer intentaba arrojar algo de luz sobre lo sucedido sin entrar en deatalles, lo que alimentaba aún más las especulaciones.

Lo que no se sabe aún es cómo está afectando esta inesperada polémica a la propia pareja.

En el punto de mira

Tras conocer que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su bebé y que habría motivado su ingreso hospitalario entre el 11 y el 27 de enero, la influencer ha emitido un comunicado.

Lo primero que ha querido dejar claro es que "Alma está en casa con sus padres y feliz" y que "hemos vivido una situación muy desagradable, que han vivido muchos padres". Además, ha relatado que "el 29 de enero Alma sufre una crisis y nosotros vamos directamente al hospital, pero afortunadamente sale todo bien y estamos en casa".

En cuanto a la investigación, Anabel ha explicado que "hay un protocolo porque el menor tiene mucha protección, el cual nosotros apoyamos, los médicos lo pasan porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días" y que "colaboramos y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro, fuimos el lunes y estuvimos contándole al juez la única versión".

Visiblemente emocionada, la sobrina de Isabel Pantoja ha asegurado que "lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar todo lo que tiene que ver con Alma" y que "a pesar de hacer las cosas bien se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que no me preocupa, me duele en el alma porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho, no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de Alma".

Muy firme, Anabel ha anunciado que "todo eso que está sucediendo lo pillaré, pero dentro de un tiempo porque no me voy a quedar quieta" y que ahora "estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para estar tranquilos y poder vivir nuestra vida".