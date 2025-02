La guerra mediática entre la pareja de influencers más conocida de Italia termina en culebrón: "Llamó a su amante el día de la boda"

Fue el periodista italiano, Fabrizio Corona, quien desveló uno de los motivos por los que se acabó el amor entre Chiara Ferragni y Fedez: una infidelidad por parte de él que se alargó por más de seis años en el tiempo.

Aunque se ha hablado mucho sobre el tipo de relación que mantenían la influencer y su marido, lo cierto es que el rapero habría compaginado esta relación extra-matrimonial con Angélica Montini ante el desconocimiento de su mujer. Lejos de quedarse en una simple aventura fuera del matrimonio, Corona ha desvelado que incluso en el día de su boda la joven tuvo un gran protagonismo: "Se metió en un baño y llamó a Angélica para preguntarle si paraba todo por ella".

Además de este episodio, el paparazzi revela que Fedez habría intentando quitarse la vida tras el rechazo de Angélica y es que el amor por ella era incondicional. "Ese día, lamentablemente, es un día maldito para Fedez. Dos días antes, él recibe un mensaje donde su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella. El viaje para llegar a San Remo fue dramático porque su asistente intentó de todas las maneras convencerlo de concentrarse en San Remo, pero él no tenía la cabeza ahí" ha revelado el periodista.

Tras estas informaciones, Fedez ha reaccionado y ha estallado a través de sus redes sociales: "La idea de que pensé dejar a mi esposa el día de la boda para huir al otro lado de Italia es simplemente ridícula" porque "elegí a Chiara con convicción, la amaba, me casé con ella sin dudarlo y construimos una familia juntos".

Además, ha explicado que "conocí a Angélica unos meses antes de la boda", pero "nos distanciamos para centrarnos en nuestras vidas" y "me acerqué en un momento de dificultad personal, sin ningún plan premeditado y cuando el matrimonio ya había enfrentado crisis profundas que no pudimos resolver incluso después de intentarlo".

"Cuando Angélica decidió terminar nuestra relación, entre los muchos errores que he cometido, compartí mis pensamientos con Fabrizio y un amigo común de ellos", ha argumentado, calificándolo como "una tontería en un momento de debilidad y fragilidad por lo que pago las consecuencias", pero "rechazo cualquier teoría o manipulación conspirativa".

Por último, Fedez ha asegurado que "nunca he sido un santo, pero nuestras vidas privadas no pueden convertirse en un pretexto para construir narrativas o distraer a otros", dejando claro que "todo esto no es bueno para nadie".