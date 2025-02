El mensaje secreto de Anabel Pantoja que delata cómo se encuentra con su novio tras todo lo que ha ocurrido

Anabel Pantoja y su novio tratan de recomponer su vida junto a la pequeña Alma tras todo lo ocurrido estos días. Sin embargo, David ha pasado a un discreto segundo plano en toda esta historia. Sin embargo, la propia Anabel ha lanzado un mensaje secreto donde relata en qué situación se encuentra actualmente con su novio.

Y es que Anabel Pantoja se niega a abandonar las redes a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y entre las cosas que ha compartido se encuentra un vídeo de una canción de Whitney Houston. Podría parecer algo normal, compartir una canción que nos gusta mucho, pero en la revista Lecturas le han encontrado todo el sentido del mundo, asegurando que con esta publicación, Anabel nos explica cómo se encuentra con su novio David.

Y es que la canción que ha compartido Anabel es ‘All the man that I need’ y justo la parte que ha compartido, traducida al castellano, vendría a decir "él me llena, me da amor, más amor del que nunca he visto. Es todo lo que tengo, es todo lo que tengo en este mundo pero él es todo el hombre que necesito”.

De este modo, Anabel querría remarcar que, a pesar de lo que ha ocurrido, sigue enamorada de David y no hay ningún problema en su relación.

El procedimiento legal por el que están pasando Anabel Pantoja y su novio comenzó el 21 de enero, tras recibir un informe hospitalario con fecha del 17 de enero, el cual detallaba el estado de salud de la niña. Este informe fue confirmado más tarde mediante un examen médico forense. La investigación se centra en esclarecer las causas y el origen de las lesiones que sufrió la menor, siempre asegurando su seguridad y bienestar.

El 27 de enero, los padres de la niña se presentaron ante la autoridad judicial como investigados, acompañados de su abogado. No se les privó de su libertad en ningún momento. Después de sus declaraciones, el juzgado de la capital remitió el caso al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, lugar donde se presume que ocurrieron los hechos.

Por ahora, no se han impuesto medidas cautelares a los padres ni se han realizado cambios en la custodia de la niña. La investigación sigue en curso y todos los detalles están siendo manejados bajo secreto judicial.

Alma Pantoja

Anabel Pantoja y David Rodríguez, padres de la pequeña Alma, nacida en noviembre, pasaron una etapa difícil cuando, a solo 40 días de nacida, su hija fue hospitalizada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Después de 18 días ingresada, Alma fue dada de alta esta semana. Anabel Pantoja expresó su agradecimiento en redes sociales: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Queremos agradecer de todo corazón los sentimientos que nos habéis transmitido hacia ella: vuestras oraciones, preocupaciones y cariño. Ella lo comprenderá cuando sea mayor."