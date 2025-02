El pesimista apunte de Santiago Niño-Becerra sobre el futuro de las pensiones: "Dramática"

El debate sobre el futuro de las pensiones está más de actualidad que nunca, y al respecto hace un pesimista apunte el economista Santiago NIño-Becerra: "Dramática".

Considera el economista que la sostenibilidad del sistema de las pensiiones "es uno de los mayores problemas que España tiene y que lleva arrastrando desde hace décadas", un problema que reside "en los ingresos del sistema".

Cuenta Niño-Becerra que "España tiene un sistema de pensiones de reparto: la población ocupada actual cotiza y paga a los pensionistas actuales y la futura población ocupada pagará las pensiones de quienes hoy están cotizando", sin embargo, "el sistema lleva tiempo tocado".

Así, comenta que en los próximos años "van a jubilarse personas que tuvieron salarios altos, por lo que cotizaron en consecuencia, pero ahora, en términos reales medios, los salarios de quienes están cotizando son menores, por lo que la brecha entre importe a pagar por la la Seguridad Social e importe a ingresar se irá ensanchando". Además, "España tiene una estructura de PIB basada, fundamentalmente, en la producción de bienes y servicios de media y baja productividad, lo que implica salarios bajos y bajos niveles de cotización, tendencia que todas las previsiones apuntan a que va a continuar".

¿Y qué va a ocurrir? Pues el economista piensa que "la disminución de los importes percibidos será progresiva, pero ininterrumpida. Primero se destoparán completamente las bases de cotización con lo que los ingresos algo aumentarán, a la vez se irán ampliando los años de cotización hasta que se llegue a tomar toda la vida laboral. Luego se reducirá la tasa de sustitución, el porcentaje que sobre el último salario representa la primera pensión y que en España se halla en el 80,4%, una de las más altas del mundo (es tan alta porque la capacidad de ahorro individual para la jubilación es muy baja y el Estado la ha mantenido para evitar malestar social). Y luego, cuando arrecien las exigencias de Bruselas para continuar reduciendo y manteniendo el déficit en el 0,5% del PIB y para reducir y mantener la deuda publica en el 65%, empezarán los recortes de los importes percibidos. A este equilibrio financiero ayudará la disminución de la esperanza de vida cuando se generalicen los recortes y/o los copagos en la sanidad pública".

Jóvenes

El último apunte es sobre los jóvenes que están cuestionando el sistema de pensiones al considerar que no van a percibir ninguna pensión, mientras que los adultos los tachan de "egoístas". "La situación de la mayoría de las y de los jóvenes actuales es dramática, no solo por la precariedad laboral a la que se enfrentan si no por las muy reducidas expectativas con que cuentan", asegura Niño-Becerra, señalando que "nunca en la historia reciente y exceptuando los períodos bélicos, la situación de las y de los jóvenes ha sido tan negativa como lo es hoy, más cuanto más pobre es un país, y España es un país pobre".