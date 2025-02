Alerta de la Policía Nacional sobre la estafa romántica que en la que está cayendo mucha gente

La Policía Nacional lleva años desarrollando una labor muy importante en las redes sociales. En su perfil oficial, los agentes tratan ayudar a la gente para evitar que caigan en las trampas más habituales de los estafadores.

En una de sus últimas publicaciones, la Policía Nacional avisa a los usuarios de una nueva estafa, conocida como la "estafa romántica". "¿Crees que Cupido te ha lanzado una flecha? Has conocido a alguien por redes sociales, te has enamorado. Todo va bien hasta que te pide dinero. Mucho ojo porque no es Cupido, es una estafa", escriben los agentes en su perfil de la red social X, antigua Twitter. Por lo que cuenta la Policía, hay mucha gente que está cayendo en este tipo de engaños en internet.

En su afán por dar a conocer como actúan los delincuentes en este tipo de estafas románticas, los agentes explican en cuatro pasos precisos cómo suelen caer la gente en este tipo de engaños sin darse cuenta.

Recibes un mensaje en redes sociales de alguien que quiere conocerte Empezáis una relación virtual, ya que vive lejos Te pide dinero con cualquier excusa (para realizar el viaje, porque tiene alguna enfermedad...) Envías el dinero, te bloquea y no vuelves a tener noticias

El aviso de la Policía con los códigos QR

También en sus redes, la Policía Nacional ha avisado en sus canales de que estos intentos de estafa a través de códigos QR se están dando en España. Es por ello que recomiendan a los usuarios que verifiquen a conciencia que el código les redirige a la página web de la entidad deseada, que comprueben que se trata de una web oficial checando cuestiones como la calidad de las imágenes y que en caso de duda bajo ningún concepto aporten datos o realicen pagos.