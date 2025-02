El economista Daniel Lacalle aporta luz sobre los temidos aranceles de Estados Unidos: "Es la única respuesta"

Una de las primeras medidas que ha puesto en marcha el presidente Donald Trump en Estados Unidos es la subida de los aranceles a ciertos países como Canadá o México. Una temida medida en la que el economista Daniel Lacalle trata de aportar algo de luz: "Es la única respuesta".

Y es que, como señala el economista, "si los aranceles causaran inflación y recesión, Chine e India, dos de los praíses con más aranceles y trabas al comercio del mundo, tendrían recesión e hiperinflación".

Destaca Lacalle que, curiosamente, "son los BRICS (Brasil, Rusia, India,China y Sudáfrica), esos que algunos adoran, los que más trabas comerciales ponen mientras necesitan más dólares para sostener sus monedas". En el caso de Canadá y México, según el economista, "cuestan decenas de miles de millones anuales en brecha de seguridad, tráfico de droga y personas".

Para el economista, "eso no significa que los aranceles sean la mejor política, pero es la única respuesta que tiene Estados Unidos a unos cuya definición de 'libre comercio' es 'yo exporto lo que quiera a Estados Unidos, pero aquí no entran los productos americanos".

Los aranceles son impuestos aplicados a los bienes y servicios importados. Funcionan como una barrera económica que los gobiernos utilizan para proteger las industrias locales de la competencia extranjera. Al aumentar el costo de los productos importados, se incentiva el consumo de productos nacionales. Esta política comercial es fundamental para el desarrollo económico de muchos países.

Los aranceles tienen múltiples objetivos. En primer lugar, buscan proteger la producción nacional frente a la competencia internacional. Al gravar los productos extranjeros, estos resultan menos competitivos en términos de precio, lo que favorece a los productores locales. Además, los aranceles generan ingresos fiscales para el gobierno, que pueden ser utilizados en el desarrollo de infraestructuras, educación o salud pública.

Adicionalmente, los aranceles pueden ser herramientas de negociación en acuerdos comerciales internacionales. Al establecer acuerdos bilaterales o multilaterales, los países pueden negociar la reducción o eliminación de aranceles, facilitando el comercio entre ellos. Esto puede resultar en una apertura de mercados y en un aumento del comercio internacional.

Tipos de aranceles

Existen varios tipos de aranceles, cada uno con un propósito específico. Los más comunes son los aranceles ad valorem, que se calculan como un porcentaje del valor del bien importado. Por ejemplo, un arancel del 10% sobre un automóvil de 20.000 dólares resultaría en un arancel de 2.000 dólares.

Otro tipo es el arancel específico, que se aplica como una cantidad fija por unidad de producto importado. Por ejemplo, un arancel de 5 dólares por cada tonelada de trigo importado.

Finalmente, los aranceles compuestos combinan los dos tipos anteriores, aplicando tanto un porcentaje sobre el valor del producto como una cantidad fija por unidad.

Impacto económico de los aranceles

El establecimiento de aranceles tiene un impacto significativo en la economía de un país. En el corto plazo, pueden beneficiar a los productores locales al reducir la competencia extranjera. Sin embargo, también pueden incrementar los precios para los consumidores, ya que los productos importados se vuelven más caros.

Un ejemplo reciente es el caso de los aranceles impuestos por Estados Unidos a China en 2018, que llevaron a un aumento en los precios de productos electrónicos y manufacturados. Esto afectó tanto a los consumidores como a las empresas que dependían de insumos importados.

En el largo plazo, los aranceles pueden fomentar la ineficiencia al proteger industrias que no son competitivas a nivel global. Esto puede llevar a una menor innovación y a una pérdida de competitividad internacional.

Aranceles y comercio internacional

El comercio internacional es una red compleja y los aranceles juegan un papel crucial en su dinámica. Aunque su objetivo es proteger la economía local, también pueden desencadenar disputas comerciales entre países. Las guerras comerciales, como la mencionada entre Estados Unidos y China, pueden tener efectos devastadores en la economía global.

Las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), trabajan para regular y reducir los aranceles a nivel mundial, promoviendo un comercio más libre y equitativo. Los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), buscan eliminar gradualmente los aranceles entre las naciones firmantes, fomentando el intercambio económico.

La evolución de los aranceles en la economía moderna

En la economía moderna, los aranceles han evolucionado. Si bien siguen siendo herramientas de política económica, su aplicación ha disminuido en muchos sectores debido a la globalización y los acuerdos de libre comercio. Las economías están cada vez más interconectadas, y los países buscan reducir barreras para promover el crecimiento económico mutuo.

Sin embargo, en ciertos sectores estratégicos, como la agricultura y la tecnología, los aranceles aún son comunes para proteger la seguridad nacional y mantener la autosuficiencia económica.

En la actualidad, los aranceles continúan siendo un tema central en las discusiones económicas globales. La forma en que los gobiernos deciden utilizarlos puede tener implicaciones significativas para el comercio internacional y el bienestar económico de los países. La comprensión de los aranceles es esencial para cualquier análisis de política económica, ya que son una herramienta clave que puede influir en la dirección de una economía nacional y global.