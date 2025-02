"Hazlo tú mismo", la nueva tendencia para decorar tu casa sin apenas gastar dinero

"Hazlo tú mismo" o "DIY" (por sus siglas en inglés Do It Yourself) es la nueva tendencia que hay para decorar tu casa sin apenas gastar dinero. Permite, además, personalizar la vivienda y optimizar los espacios vitales. A continuación se ofrecen algunas ideas.

Jardineras verticales

La creación de jardineras verticales es una excelente opción para aprovechar al máximo el espacio disponible, especialmente en apartamentos o casas con espacios reducidos. Este proyecto no solo proporciona un toque verde al entorno, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire. Utilizando paletas recicladas o estanterías modulares se puede diseñar un sistema de jardinería vertical que albergue una variedad de plantas ornamentales o herbales. La clave está en seleccionar correctamente las plantas adecuadas según la iluminación y el microclima del espacio.

Repisas flotantes

Las repisas flotantes son una solución elegante y funcional para aumentar el espacio de almacenamiento sin ocupar una gran cantidad de espacio visual. Para implementar este proyecto, necesitarás de paneles de madera, soportes de anclaje ocultos y herramientas básicas de carpintería. Estas repisas no solo sirven para almacenar libros o artículos decorativos, sino que también pueden personalizarse en cuanto a tamaño y acabado para armonizar con la decoración del hogar.

Iluminación led personalizada

Un proyecto DIY popular es la instalación de sistemas de iluminación led personalizados. Este tipo de iluminación no solo es eficiente energéticamente, sino que también permite la creación de ambientes únicos a través del uso de luces de diferentes colores y niveles de intensidad. La integración de tiras led en muebles, paredes o incluso en el techo puede transformar por completo la atmósfera de una habitación. Además, estos sistemas suelen ser controlables mediante aplicaciones móviles, ofreciendo una comodidad adicional.

Muebles reciclados

El reciclaje de muebles es una tendencia creciente que no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino también una excelente forma de ahorrar costos y obtener piezas únicas. Proyectos como la restauración de mesas antiguas, la creación de sofás a partir de palets, o la transformación de puertas en mesas rústicas pueden dar una nueva vida a objetos que de otro modo serían desechados. El uso de barnices y pinturas ecológicas puede añadir un toque profesional y elegante al resultado final.