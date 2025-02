Adiós a Jorge Rey tras su último pronóstico y su polémica: "Yo me callo"

Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en Baleares y en la mitad norte peninsular, localmente notable en interiores de Girona, provincia que alcanzará los 19 grados, y se prevé que desciendan en el sureste y Alborán, donde se prevé una situación de inestabilidad que dejará lluvias.

En cuanto a las temperaturas mínimas, predominarán los aumentos en Baleares y en el centro y este peninsular y los descensos en el tercio oeste, y Canarias se mantendrá sin cambios, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las heladas perderán intensidad, aunque seguirán afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, la meseta Norte y, de forma más dispersa, al este de la Sur.

Málaga estará en riesgo importante por lluvias, que bajará a aviso amarillo en Cádiz y Ceuta. Asimismo, por fenómenos costeros está también en riego Asturias, A Coruña, Lugo y Pontevedra, así como Granada y Málaga.

Este lunes se prevé una situación de inestabilidad en el Estrecho, Alborán y el tercio sur, con nubosidad y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta que pueden ser localmente fuertes en puntos del litoral. Asimismo, podrían acabar afectando a otras regiones del cuadrante suroriental, incluso al Sistema Central y al sur de Baleares, tendiendo en general a ir a menos a lo largo del día.

En el resto de la Península y en Baleares se espera que tienda a establecerse el anticiclón, aún con abundante nubosidad al principio que podría dejar alguna lluvia débil en el Cantábrico y con tendencia a despejar.

Se prevén nevadas en sierras del sureste a una cota en torno a 1.300/1.400 m, con acumulados significativos. En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas y no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del noreste y en la meseta Norte.

Además, se espera un predominio de los vientos de componentes norte y oeste en Baleares y en el tercio nordeste peninsular, y de norte y este en el resto. En Alborán, el viento rolará de poniente a levante intensificándose. Se prevén vientos flojos en general en zonas de interior y moderados en litorales, con probables intervalos de levante fuerte en Alborán y de tramontana en Baleares y Ampurdán y en Canarias continuará soplando el alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

El adiós Jorge Rey

Jorge Rey, el joven burgalés aficionado a la meteorología y que arrasa en redes sociales ,también ha sido muy claro con lo que está por llegar. Rey pronostica la llegada de heladas y un tiempo frío tras las borrascas de lluvia y viento que hemos tenido estos días. Un pronóstico de "ola de frío" que termina con un "yo me callo" y que ha hecho reaccionar a sus seguidores.

"No te calles hijo que me encanta verte y enterarme del clima siempre aciertas". "No te calles ,pero acuérdate del mediterráneo...aquí tenemos una primavera infinita". "No te calles!!! Me encanta cuando hablas, esa juventud hermosa arriba ". "No te calles Jorge! Sigue con tu trabajo lo haces fenomenal, yo desde la filomena soy tu fiel seguidora, me encanta cuando dices que va a nevar", son algunos de los comentarios que ha recibido el joven en su vídeo.